C медалями и сенсацией. Каких результатов добились наши спортсмены в июле?

Источник материала: Аргументы и факты

ЮНИОРЫ С НАГРАДАМИ

Богатым на медали получился спортивный июль для белорусской молодежи. В Баку прошел XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. По итогам соревнований сборная Беларуси завоевала 14 наград (6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых) и замкнула десятку сильнейших команд. Чемпионами стали Глеб Макаренко (борьба греко-римская), Кристина Здункевич (борьба женская), Яна Третьяк (борьба женская), Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич (теннис, парный разряд), Егор Гуптор (легкая атлетика, прыжки в высоту), Роман Хартанович (легкая атлетика, метание диска).

В Швеции прошли два чемпионата Европы по легкой атлетике – среди юниоров (до 20 лет) и среди молодежи (до 23 лет). В обоих турнирах белорусы смогли войти в десятку сильнейших сборных, а чемпионами стали Олег Томашевич – в секторе для толкания ядра (U-20), Никита Коляда – по итогам гонки на 10 км по спортивной ходьбе (U-20), Эльвира Герман стала чемпионкой в барьерном беге на 100 м у женщин (U-23), а Максим Недосеков – лучшим в прыжках в высоту (U-23).

Сверхуспешно для белорусской команды сложился и чемпионат Европы среди юниоров и молодежи по гребле на байдарках и каноэ в Чехии. Нашим спортсменам удалось завоевать сразу 15 медалей, шесть из которых – золотые.



15 медалей выиграли белорусские гребцы на молодежном чемпионате Европы Подробнее

В итальянском Наполи прошла летняя Универсиада-2019. По итогам соревнований белорусы завоевали пять медалей (1-3-1). Чемпионкой соревнований стала легкоатлетка Кристина Тимановская в беге на 200 м.

В июле белорусские юниоры также блистали на Чемпионате мира по современному пятиборью, чемпионате Европы по теннису, Кубке Европы по дзюдо, Чемпионате мира по художественной гимнастике.

«ПЛЯЖНИКИ» НА ВЫСОТЕ

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые пробилась на Чемпионат мира. По ходу турнира наши игроки сенсационно обыграли команды Португалии, Италии, были сильнее турков, литовцев, французов, дважды – швейцарцев и лишь в игре со сборной Польши, когда путевка на главный турнир была уже досрочно завоевала, белорусы допустили осечку.

В итоге наша команда заняла третье место на соревнованиях и в конце осени сыграет в финальной части Чемпионата мира-2019 в Парагвае. Всего в Асунсьон приедут 16 лучших сборных мира.

ГДЕ ЕЩЕ?

Семь медалей завоевали белорусы на Чемпионате мира по тайскому боксу. Чемпионкой в весовой категории до 45 кг стала Алена Лешкевич, победив в финальном поединке финскую спортсменку Сату Мюккянен.

А вот белорусские пловцы не сумели порадовать своих болельщиков. Впервые с 2013 года наша сборная осталась без наград Чемпионата мира по водным видам спорта. В программу турнира входили плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг, плавание на открытой воде, синхронное плавание, водное поло. Лучший белорусский результат – пятое место Ильи Шимановича на дистанции 50 м брассом. Тем не менее, сборная по плаванию завоевала несколько лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио.

Не смогли в полной мере раскрыться в июле белорусские теннисистки. На Уимблдоне лучшего результата в «одиночке» добилась Виктория Азаренко, добравшаяся до третьего круга, Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элиз Мертенс сумела добраться до четвертьфинала в парном разряде. У Александры Саснович, Веры Лапко и Лидии Морозовой пока мало достижений на корте. Саснович и Лапко даже попрощались со своими наставниками, пытаясь найти новые подходы в игре.

Не однозначно стартовали в еврокубках белорусские футбольные клубы. Уже после первого раунда квалификации Лигу Европы покинули минское «Динамо» и «Витебск», а борисовский БАТЭ выбыл из квалификации Лиги Чемпионов на стадии второго круга, проиграв норвежскому «Русенборгу». Теперь борисовчане, как и солигорский «Шахтер», будут бороться за выход в групповую стадию Лиги Европы.

КСТАТИ

19 июля стало известно, что первый в истории Беларуси чемпион зимних Олимпийских игр фристайлист Алексей Гришин выставил свои медали на аукцион. Среди лотов оказались «золото» Игр-2010 и «бронза» Олимпиады-2002.

Как пояснил Алексей ГРИШИН порталу TUT.by, его близкому человеку предстоит серьезная операция, поэтому нужны очень большие деньги. «Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», – сказал олимпийский чемпион.

В итоге «золото» Олимпиады-2010 «ушло» за $68,75 тыс., «бронзу» Игр 2002 года купили за $28,41 тыс.