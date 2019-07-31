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Продать долю в квартире, получить пенсию... Отвечают нотариусы

01.08.2019 11:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Продать долю в квартире, получить пенсию... Отвечают нотариусы
АиФ
  • Я удостоверила доверенность на распоряжение имуществом на имя своего сына, но потеряла оригинал документа. Нужно ли всё делать заново? О. Летучая, Гродно

– Нет, составлять новую доверенность вам не придётся. Можно обратиться к тому же нотариусу, с которым вы работали, и взять у него дубликат утерянной доверенности. Он будет иметь точно такую же юридическую силу, как и оригинал, – рассказала в интервью «АиФ» нотариус Гродненского нотариального округа Юлия НААМ

  • Выяснилось, что супруга намерена продать квартиру без моего участия. Должна ли она получить моё согласие? В. Павлов

– Если квартиру вы и супруга купили в период брака, то продать указанное имущество без вашего согласия она не сможет, т. к. согласно статье 23 Кодекса о браке и семье оно считается вашей общей совместной собственностью, – говорит Юлия Наам. – У супруги не получится продать жилье без вашего согласия и в том случае, если вы в нем зарегистрированы, т. к. являетесь членом семьи собственника.

Эксперт отмечает: продать жилье без вашего согласия можно, если оно было подарено супруге, она получила его в порядке наследования, в отношении квартиры между супругами был заключен брачный договор, вы не зарегистрированы в указанном помещении.

Продать долю в квартире, получить пенсию... Отвечают нотариусы
Подарить? Оставить? На вопросы читателей «АиФ» отвечают нотариусы
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Сделка

  • Муж хочет подарить мне квартиру, купленную нами в браке и оформленную на него. Можно ли это сделать? В. Карлович, Минск

– Супруги могут вступать между собой в сделки относительно имущества, которое является собственностью каждого из них, – говорит нотариус Минского городского нотариального округа Сергей СЕРАФИМОВИЧ. – Квартира, о которой идет речь в вопросе, – совместная собственность. В данной ситуации рекомендую заключить брачный договор или получить у нотариуса свидетельство о праве собственности на долю в данной квартире. После регистрации права собственности супруг сможет подарить принадлежащую ему долю.

  • У меня есть доля в квартире, которую я хотела бы продать. Нужно ли мне получать согласие совладельцев? Е. Жданов, Дзержинск

– В данном случае речь идет не о согласии на продажу, а о письменном отказе от покупки доли в праве собственности или неприобретении этой доли после письменного извещения совладельцев квартиры, – обращает внимание Сергей Серафимович. – Продавец обязан известить остальных участников долевой собственности о продаже своей доли с указанием цены и других условий продажи. Если те откажутся от покупки и не приобретут продаваемую долю в праве общей собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества – в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

Продать долю в квартире, получить пенсию... Отвечают нотариусы
Нотариус на связи. Отвечаем на вопросы читателей о недвижимости
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Пенсия

  • Мой отец болен и не в состоянии выходить из дома. Он получает пенсию на карточку, но недавно истёк срок её действия. Я проконсультировалась с сотрудниками банка, и те сказали мне, что можно обратиться к нотариусу за оформлением доверенности на дому. Это возможно? Как это сделать? О. Светлова, Минск

– Нотариус может выехать на дом для совершения нотариального действия. Условие – возмещение заинтересованным лицом затрат на дорогу или доставка специалиста, – рассказала нотариус Минского городского нотариального округа Мария ЧИРВИНСКАЯ. – Дата и время оговариваются особо.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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