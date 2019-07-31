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Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета?

01.08.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета?
АиФ

МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

С 1 августа изменился размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Теперь в среднем на душу населения он составляет 230,91 руб. Это на 6,89 руб. больше, чем за предыдущий период. Напомним, БПМ применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов; некоторых видов детских и других пособий. Кроме того, БПМ служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды соцподдержки.

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета? С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

Также с начала августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ). К примеру, МПБ для трудоспособного населения вырос до 473,67 руб., для пенсионеров – до 368,92 руб., для студентов – до 349,16 руб. МПБ представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Оба норматива будут действовать до 31 октября 2019 года.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

Помимо минимальных трудовых и социальных пенсий, которые привязаны к БПМ, с начала месяца в среднем на 6,6% выросли трудовые пенсии. Cредний размер трудовых пенсий в результате перерасчета составил 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета? В Беларуси установлен новый порядок назначения и выплаты пенсий

Пропорционально росту БПМ изменились и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка теперь составляет 2309,1 руб. (ранее – 2240,2 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3232,74 руб. (ранее – 3136,28 руб.).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выросло до 230,91 руб. (ранее – 224,02 руб.).

С 1 августа выросли ежемесячные пособия на детей до 3 лет. Этот показатель изменяется раз в полгода и зависит от средней зарплаты по стране. Рост выплат составил от 13,65 до 17,55 руб. в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка – 376,11 руб., на второго и последующих детей – 429,84 руб.

ЧТО ЕЩЕ?

Беларусбанк с 1 августа пересмотрел размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, выросла комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков.

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета?
Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса
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C 1 августа в Беларуси традиционно подорожали некоторые марки сигарет. Максимальное подорожание составило 10 коп. за пачку. В этом году цены на сигареты меняются уже восьмой раз.

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета? В Беларуси «закон об отсрочках» окончательно вступит в силу 10 августа

С начала месяца стартовала призывная кампания. Она будет проходить в условиях нового Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». Одно из главных новшеств, которое сейчас активно обсуждается, – отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. Примечательно, что действие закона будет распространяться и на тех, кто поступил в университет в этом году, в том числе на магистрантов. Закон вступит в силу с 10 августа. Призыв продлится до конца ноября.

В Беларуси с 1 августа введены новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды. Стандарты содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Изменения в августе. Какие изменения ожидают белорусов в конце лета?
C 1 августа в Беларуси увеличатся детские пособия
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