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За деньги и без очереди: в аэропорту Минска появился новый сервис для спешащих на рейс

01.08.2019 11:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За деньги и без очереди: в аэропорту Минска появился новый сервис для спешащих на рейс
фото: pixabay.com

Новый сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время, отмечается в сообщении аэропорта.

Стоимость услуги составляет 20 рублей. В августе FastTrack будет работать в тестовом режиме.

 Как воспользоваться новой услугой?

Пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов, пассажиры международных рейсов могут проследовать в пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра.

 
 
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Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает сервис FastTrack.
 
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