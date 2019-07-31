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За деньги и без очереди: в аэропорту Минска появился новый сервис для спешащих на рейс
Источник материала: Myfin
Новый сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время, отмечается в сообщении аэропорта.
Стоимость услуги составляет 20 рублей. В августе FastTrack будет работать в тестовом режиме.
Как воспользоваться новой услугой?
Пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов, пассажиры международных рейсов могут проследовать в пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра.
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Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает сервис FastTrack.
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