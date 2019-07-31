Воздастся ли по труду? Почему трудовые пенсии мало отличаются от социальных

Источник материала: Аргументы и факты

Люди недоумевают: так от чего же зависит размер пенсий и как защитить свои права?

Что учитывают?

Управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко поясняет: «В республике действует солидарная система государственного социального страхования, главный принцип которой – взаимопомощь поколений. Его можно сформулировать так: пока мы работаем - платим пенсии людям старшего возраста, когда работать не сможем - другое поколение будет платить пенсии нам». Вместе с тем такой подход не означает, что размер пенсий не зависит от трудовой активности. На него влияют два фактора: продолжительность деятельности и часть заработка, которая отчисляется в фонд.

Так, в 2019 году для назначения трудовой пенсии необходимо иметь 17 лет трудового (страхового) стажа с уплатой взносов и общего трудового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Ежегодно требования к страховому стажу увеличиваются на полгода, к 2025 году его продолжительность составит 20 лет.

«Что касается размера пенсий, то, если на протяжении всего страхового стажа делать отчисления из минимальной заработной платы, пенсия по достижении пенсионного возраста будет назначена минимальная», - заметила Наталия Павлюченко. Если же при достижении пенсионного возраста страховой стаж не сформирован, социальная пенсия мужчинам назначается с 65 лет, женщинам – с 60 лет.

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«Зеленая карта»

Свои пенсионные права нужно формировать уже сегодня. «На государственном уровне для этого создаются механизмы, в том числе в конце прошлого года принят Указ №500 «О государственном социальном страховании», предоставляющий право физическим лицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, вносить взносы в фонд на добровольной основе», - рассказала Наталия Павлюченко.

Она напомнила, что с 2003 года в республике введена система персонифицированного учета граждан, которая позволила упростить сложную технологическую цепь от назначения до выплат пенсий на стадии сбора документов, подтверждающих сведения о периодах трудового стажа и заработка. Для каждого гражданина открывается индивидуальный лицевой счет, на котором накапливается информация. Работнику выдается государственное свидетельство социального страхования, так называемая «зеленая карта».

Таких счетов в Беларуси насчитывается около 7,7 млн, по 4,8 млн из них пополняются сведения. Ежегодно открывается около 120 тыс. новых индивидуальных лицевых счетов, в том числе 81 тыс. оформляется на молодых людей в возрасте 14-20 лет.

Из 4,8 млн лицевых счетов 4,2 млн заведены на работающих только по трудовым договорам. По гражданско-правовым договорам застрахованы 200 тыс. лиц, еще 400 тыс. - те, кто самостоятельно уплачивает взносы (ИП, нотариусы, адвокаты и иные физлица, а также работники со смешанной формой трудовой деятельности).

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Право на будущее

В этом году внесены изменения в правила персонифицированного учета. Так, если ранее работодатели подавали индивидуальные сведения о работниках с отражением зарплаты и уплаты взносов один раз в год, теперь (согласно Постановлению Совета Министров от 9 августа 2018 года №589) - ежеквартально. Благодаря этому сведены к минимуму ситуации, когда наниматель не представляет сведения в связи с прекращением деятельности организации.

Также несколько сместились сроки подачи данных, расширена форма персонифицированного учета, характеризующая трудовую деятельность. В перечень сведений, кроме даты приема на работу и увольнения, работы по совместительству, включена информация о профессии, должности работника, видам трудового договора, дате и номере приказа о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, присвоении квалификационной категории, увольнении с работы, основании увольнения. Изменения вступили в силу с 1 июля 2019 года.

«Это позволит более детально изучить рынок труда, проводить мониторинг трудовых ресурсов, прогнозировать потребность в кадрах, а в будущем послужит основой электронного учета трудовой деятельности», - добавила Наталия Павлюченко.