Круто ты попал. Как попасть в «телевизор»?

Источник материала: Аргументы и факты

Несколько десятков лет назад мечта Фрекен Бок, персонажа мультфильма о Карлсоне, – попасть в «телевизор» – казалось неосуществимой. Но сейчас практически нет ничего невозможного, ведь в мире тысячи шоу, участие в которых принимают самые обычные люди.

ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО

В Беларуси пока не так много проектов, в которые требуются участники «из народа». Тем не менее, даже в летний сезон, когда большинство программ в творческом отпуске, вполне можно попасть на съемки.

К примеру, на «Беларусь 1» выходит развлекательно-интеллектуальное шоу «На вылет!». Исходя из информации на сайте телеканала, чтобы попасть на программу, нужно предварительно записаться по телефону (017) 389-65-22 или заполнить форму заявки на сайте. При этом редакторы не проводят никакого отбора, действует исключительно заявочный принцип, так что попытать счастья может любой. Всего на съемки каждой программы требуются 50 человек.

Еще один проект Белтелерадиокомпании – «Копейка в копейку», который выходит на «Беларусь 2». Это телевизионная игра, где каждый участник должен потратить в магазине 200 рублей за 12 минут. Если в течение игрового времени он успевает потратить все деньги копейка в копейку, то становится победителем игры и забирает свои покупки. Участником программы может стать любой гражданин Беларуси старше 16 лет, а право участия в проекте разыгрывается в официальной группе программы в соцсети ВКонтакте.



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Попасть в качестве героя можно и на съемки программы о жизни молодежи «Пин_Код» на «Беларусь 2». На сайте телеканала отмечено: если у зрителя есть интересная тема или он сам хочет стать героем передачи, нужно написать на электронную почту pinkod.b2@gmail.com.

В целом, как пояснили «АиФ» представители пресс-службы Белтелерадиокомпании, нет общего правила, как попасть на ту или иную программу. Руководители каждого проекта определяют условия в индивидуальном порядке. Обычно их подробно указывают на сайте телеканала или страничке программы в Интернете, в группах соцсетей, а также периодически озвучивают в телеэфире.

НЕ ТОЛЬКО В КАДР

Отчасти «попасть в телевизор» можно и с помощью программы «Что? Где? Когда?» на ОНТ. Для участия в телепрограмме зритель должен прислать на творческий отбор письмо с вопросом, заполнив для этого специальную форму на сайте www.tvigra.by или отправив его почтой на адрес: 220050, город Минск, а/я «Что? Где? Когда?» либо на электронный адрес vopros@tvigra.by. Если редакторы решат, что ваш вопрос заслуживает внимания, то он будет задан знатокам во время очередного выпуска программы, а ваше фото увидят все зрители.

Прислать свой вопрос можно и в российскую версию программы, участники из Беларуси там не редкость. Алгоритм примерно такой же – нужно прислать письмо на творческий отбор по адресу: 127427, г. Москва, ул. Академика Королёва, 12, «Что? Где? Когда?» или на электронный адрес: vopros@tvigra.ru.

Жители Беларуси также имеют возможность принять участие в популярных программах российского производства «Поле чудес», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и других. Для этого нужно заполнить анкету на сайте российского Первого канала и ждать звонка редакторов. Шанс попасть в программу хоть и маленький, но есть.



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На съемки «Поля чудес» белорусы могут попасть, составив кроссворд. Желательно, чтобы он был оригинальным и выделялся среди сотен других. К кроссворду нужно приложить свою фотографию, а также письмо с небольшим рассказом о себе. Конверт отправляется в Москву по адресу: 127427, ул. Академика Королева, 12. Программа «Поле Чудес».

А вот стать участником популярных программ «Квартирный вопрос» или «Дачный ответ», в которых героям делают ремонт, белорусы не могут. Такую возможность имеют только жители Москвы и Подмосковья. Белорусского аналога передачи на центральных телеканалах пока нет.

Чтобы принять участие в шоу талантов, нужно прежде всего следить за обновлениями на сайтах телеканалов, группами в социальных сетях, рекламой по телевидению. Обычно кастинги на новое шоу проводятся за несколько месяцев до его начала и активно рекламируются в СМИ и Интернете.

«МАССОВКА»

Попасть можно и в «массовку» программы, то есть в качестве зрителя в студии. Однако реально такая возможность появится уже ближе к началу нового телесезона.

«Сейчас сезон отпусков, многие проекты в творческом отпуске, – говорят в пресс-службе Белтелерадиокомпании. – Однако возможность попасть к нам в студию еще будет. К примеру, «массовка» востребована на программе «Макаёнка, 9». Оставить предварительную заявку можно на страничке проекта в социальной сети Instagram».

В пресс-службе также добавили, что иногда зрителей в студию по предварительной договоренности помогают набирать специальные агентства, индивидуальные предприниматели. Их контакты достаточно легко найти в Интернете, если сделать соответствующий запрос в поисковой системе. О том, получают ли люди в «массовке» какие-либо деньги за «работу в кадре», ответить затруднились.

К слову, поучаствовать в «массовке» можно не только на телепрограмме, но и в кино. Причем сделать это довольно просто. Нужно прийти на «Беларусьфильм» и оставить заявку. Читать басню Крылова про ворону и лисицу не нужно. По сути, регистрация напоминает собеседование. Если ваш типаж подойдет режиссеру, то в нужный день с вами свяжутся и предложат принять участие в съемках. Обычно за работу каждому участнику «массовки» платят небольшой гонорар.