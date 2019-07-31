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Работа навсегда? По оценкам МВФ пенсионный возраст будет неуклонно расти

01.08.2019 11:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Работа навсегда? По оценкам МВФ пенсионный возраст будет неуклонно расти
Фото из открытых источников

На заслуженный отдых придется копить. По оценкам Международного валютного фонда, пенсии поколения, рожденного в 1990-2009 годах, могут оказаться существенно ниже нынешних. Причем к 2050 году, скорее всего, выходить на пенсию придется на пять лет позже.

Эксперты фонда считают: чтобы исправить ситуацию, правительствам развитых стран придется не раз повышать пенсионный возраст и стимулировать рост личных накоплений граждан. Причем касается это в равной мере и бедных стран, и богатых.

Хотя объем пенсионных накоплений - и частных, и государственных - в мире будет расти, пенсионные расходы в пересчете на одного пенсионера неизбежно начнут снижаться. Такой прогноз развития солидарных и накопительных пенсионных систем представили эксперты Международного валютного фонда.

Работа навсегда? По оценкам МВФ пенсионный возраст будет неуклонно расти
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Мало молодых

Совокупный объем пенсионных средств в экономиках развитых стран составляет около 8% их общего ВВП, в ближайшие годы он будет расти и к 2050 году увеличится до 10%. Например, в Германии благодаря реформам, проводимым в части размеров пенсионного обеспечения, и повышению пенсионного возраста объем пенсионных накоплений вырастет на 2% ВВП. В США, хотя страна не проводила значительных пенсионных реформ, велика доля молодого населения, что в итоге обеспечит прирост пенсионных накоплений в размере 1,6% ВВП. Однако за этот же период соотношение средней ожидаемой пенсии и ВВП на душу населения будет непрерывно снижаться: если сейчас оно составляет около 35%, то к 2050 году сократится до 20%.

Основная причина - рост доли пожилого населения во всем мире. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет увеличивается примерно на один год за десятилетие. В результате к 2050 году в среднем нагрузка пожилыми (соотношение численности населения в возрасте 65 лет и старше и населения трудоспособного возраста 15-64 лет) удвоится. В результате, если сегодня наибольшую нагрузку пожилыми испытывает Япония, где это соотношение составляет 40 пожилых на 100 человек трудоспособного возраста, к 2050 году такой порог преодолеют более 55 стран.

Чтобы избежать падения уровня жизни, будущим пенсионерам развитых стран придется не только выходить на пенсию позже, но и откладывать 6% своего дохода ежегодно на протяжении всей трудовой карьеры.

 
 
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Эксперты Международного валютного фонда убеждены, что к 2050 году, скорее всего, выходить на пенсию придется на пять лет позже.
 
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