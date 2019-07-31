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Подрезал потому, что «машина сломалась»? Конфликт автобуса и Mercedes в Гродно попал на видео
Источник материала: Tut.by
Конфликт городского автобуса и водителя Mercedes в Гродно попал на видео. Легковушка сначала подрезала рейсовый автобус с пассажирами в салоне, а потом и вовсе остановилась перед ним. Из иномарки вышел парень и сообщил водителю автобуса, что «машина сломалась». Но проблема оказалась в другом, сообщает
Конфликт начался еще на улице Карла Маркса, возле Главпочтамта. Водитель автобуса прислал в редакцию АвтоГродно видео.
На записи видно, что возле съезда направо на улицу Буденного водитель Mercedes пытается вклиниться и совершить поворот из второго ряда. По словам очевидцев, в этом месте такое случается: полоса для поворота направо часто заполняется общественным транспортом и водители легковушек пытаются объехать затор. В итоге Mercedes так и не смог вклиниться перед автобусом, что вызвало у водителя желание «проучить» автобус, заполненный пассажирами.
— Выехав на двухполосную дорогу, водитель Mercedes подрезал автобус дважды, — написал в редакцию АвтоГродно автор видео. — В автобусе был полный салон пассажиров. А что происходило, на видео — все видно и понятно.
Дальше взаимных оскорблений и обвинений дело не дошло. Показав на прощание неприличный жест, водитель Mercedes сел в свой автомобиль и уехал с места конфликта.
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В Гродно не поделили дорогу водители Mercedes и автобуса. В итоге водитель легковушки подрезал автобус и вышел на «разборки».
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