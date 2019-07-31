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Украинский оператор «Дружбы» получил от РФ компенсацию за грязную нефть

01.08.2019 11:54 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оператор украинского участка трубопровода «Дружба», компания «Укртранснафта», получила от «Транснефти» часть компенсации за поставки загрязненной хлорорганикой нефти.

Российская компания выплатила более 2,3 миллиона евро, говорится в пресс-релизе «Укртранснафты».

Там сообщается, что выплата позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита нефти в апреле. Размер компенсации, которую выплачивает российская сторона, определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования «Транснефтью» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала грязная нефть.

Напомним, что ранее ПАО «Транснефть» заявила, что готова выплатить по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти при условии, что грузоотправители смогут предоставить документальные доказательства поступления некондиционного сырья.

 
 
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Оператор украинского участка трубопровода «Дружба», компания «Укртранснафта», получила от «Транснефти» часть компенсации за поставки загрязненной...
 
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