В Германии белорус на фуре опрокинулся на бок

Источник материала: Tut.by

В Германии, возле города Дюссельдорф перевернулась фура. За ее рулем был белорус. Об это происшествии сообщила местная полиция.



Фото: wz.de

О причинах ДТП не сообщается. Известно лишь, что авария произошла около 16.45 на развязке Нойс-Зюд. Фура двигалась по трассе трассе А57 в направлении Кёльна и поворачивала на А46 в направлении Брилона. Во время маневра грузовик опрокинулся на левый бок.

Водитель получил легкие травмы, но при этом смог самостоятельно выбраться из кабины. Пострадавший был доставлен в больницу для амбулаторного лечения.

А вот чтобы убрать мешающий движению грузовик с трассы, пришлось потратить несколько часов. Перед тем, как поставить фуру на колеса, ее полностью разгрузили.