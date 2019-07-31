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В Германии белорус на фуре опрокинулся на бок

01.08.2019 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии, возле города Дюссельдорф перевернулась фура. За ее рулем был белорус. Об это происшествии сообщила местная полиция.


Фото: wz.de

О причинах ДТП не сообщается. Известно лишь, что авария произошла около 16.45 на развязке Нойс-Зюд. Фура двигалась по трассе трассе А57 в направлении Кёльна и поворачивала на А46 в направлении Брилона. Во время маневра грузовик опрокинулся на левый бок.

Водитель получил легкие травмы, но при этом смог самостоятельно выбраться из кабины. Пострадавший был доставлен в больницу для амбулаторного лечения.

А вот чтобы убрать мешающий движению грузовик с трассы, пришлось потратить несколько часов. Перед тем, как поставить фуру на колеса, ее полностью разгрузили.

 
 
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Белорусский водитель на фуре с литовскимми номерами попал в ДТП в Германии. В повороте его грузовик опрокинулся на бок.
 
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