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БАТЭ проиграл норвежскому «Русенборгу» и завершил выступление в ЛЧ
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский футбольный клуб
Как отмечается, встреча, прошедшая накануне на стадионе «Леркендал» в Тронхейме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Примечательно, что норвежцы смогли переломить поединок в свою пользу лишь под занавес матча. Футболисты из Беларуси слишком рано поверили в свой успех и в конечном итоге поплатились за это. А норвежские футболисты боролись до конца, и им улыбнулась удача.
На 72-й минуте норвежский защитник БАТЭ Эмиль Йонассен нарушил правила в своей штрафной площадке, арбитр указал на точку. Пенальти реализовал форвард «Русенборга» Андре Хелланд. На 85-й минуте второй гол забил Александр Содерлунд, который и вывел скандинавскую команду в следующий раунд турнира, так как первая игра противостояния в Борисове завершилась победой белорусской команды со счетом 2:1.
В третьем квалификационном раунде норвежцы сыграют со словенским «Марибором».
Добавим, что в другой паре азербайджанский «Карабах» разгромил ирландский «Дандолк» со счетом 3:0. Соперником команды из Агдама в третьем квалификационном раунде ЛЧ станет кипрский АПОЭЛ.
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