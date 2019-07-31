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БАТЭ проиграл норвежскому «Русенборгу» и завершил выступление в ЛЧ

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский футбольный клуб БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА уступил в гостях норвежскому «Русенборгу». Впервые за шесть лет клуб из Борисова не сумел пробиться в групповой этап турнира, передает «МИР 24».

Как отмечается, встреча, прошедшая  накануне на стадионе «Леркендал» в Тронхейме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Примечательно, что норвежцы смогли переломить поединок в свою пользу лишь под занавес матча. Футболисты из Беларуси слишком рано поверили в свой успех и в конечном итоге поплатились за это. А норвежские футболисты боролись до конца, и им улыбнулась удача.

На 72-й минуте норвежский защитник БАТЭ Эмиль Йонассен нарушил правила в своей штрафной площадке, арбитр указал на точку. Пенальти реализовал форвард «Русенборга» Андре Хелланд. На 85-й минуте второй гол забил Александр Содерлунд, который и вывел скандинавскую команду в следующий раунд турнира, так как первая игра противостояния в Борисове завершилась победой белорусской команды со счетом 2:1. 

В третьем квалификационном раунде норвежцы сыграют со словенским «Марибором». 

Добавим, что в другой паре азербайджанский «Карабах» разгромил ирландский «Дандолк» со счетом 3:0. Соперником команды из Агдама в третьем квалификационном раунде ЛЧ станет кипрский АПОЭЛ.  



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Впервые за шесть лет клуб из Борисова не сумел пробиться в групповой этап турнира.
 
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