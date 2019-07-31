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Любовь окрыляет. Шестьдесят - пора на пенсию или замуж?

01.08.2019 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Любовь окрыляет. Шестьдесят - пора на пенсию или замуж?
Фото из открытых источников

Но, если посмотреть в прошлое, буквально на один век назад, можно понять, откуда стереотипы: уровень медицины тогда был на порядок ниже, из-за чего многие люди просто-напросто не доживали и до 50 лет, а 60 и вовсе были уже почтенным возрастом. Год за годом люди стали жить всё дольше, имея возможность вылечиться от ранее считавшихся неизлечимыми болезней, но вот стереотип о том, что в таком возрасте человек - уже старик, как считалось ещё во времена их родителей, укоренился.

Другие старики

Однако, согласно новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, к молодым теперь относятся люди в возрасте до сорока четырёх лет включительно. Таким образом, возраст с 45 до 59 лет считается средним, а с 60 лет - пожилым. Долгожителями признаются только люди старше 90 лет. Подрастающие дети не то что навестить - позвонить-то родителям забывают, те остаются совсем одни. Кто-то переживает этот период в браке, который, как оказалось, мог и вовсе держаться только ради детей, кто-то остаётся в одиночестве. Но всё же не нужно стареть и загонять себя в рамки, придуманные обществом, если в душе вы всё ещё молоды.

Любовь окрыляет. Шестьдесят - пора на пенсию или замуж? Почему современные мужчины боятся женщин, и Чем хороши поздние браки?

По данным минского отдела демографической статистики и переписи населения, в 2018 году всего было зарегистрировано 14 425 браков, из них вступили в брак в возрасте 60 лет и старше 328 мужчин и 213 женщин. Цифры не такие уж и большие, учитывая, что это статистика по столице, а что уж говорить о жителях других городов, деревень?

В современных реалиях преградой для брака среди людей преклонного возраста становится не отсутствие чувств, не страх полюбить, а необходимость соединить две семьи, созданные ими ранее. Так к психологическим проблемам добавляются финансовые и моральные.

Возвращение юности

И всё же личная жизнь человека - это его личное дело. Чувства, в каком бы возрасте они ни возникли, должны не отягощать, а наоборот - окрылять, давать силы стремиться вперёд, жить и развиваться. Так это произошло у наших читателей Алексея Ивановича и Веры Максимовны, которые поделились с редакцией своей историей.

Много лет назад Алексей Иванович стал вдовцом, детей у него не было, а Вера Максимовна осталась одна, ещё когда сын и дочь были школьниками. Но дети выросли, дочь вышла замуж и уехала жить в Германию, сын поехал учиться в Москву, там и обосновался, теперь у них свои семьи, дети. Внуки уже взрослые, к бабушке в Минск приезжают редко, в материальной поддержке и заботе нуждаются всё меньше, а у нашей героини в душе осталось ещё много нерастраченной любви, ласки и заботы.

Познакомились наши герои в белорусском санатории на Нарочи. «В один из вечеров Лёша сел во время ужина за мой стол. Когда он со мной заговорил, на мгновение показалось, что я где-то далеко-далеко, в своей молодости, а вокруг совсем не санаторий, а институт, и всё ещё впереди. Мы быстро нашли общие темы и поняли, что подходим друг другу, что вдвоём нам хорошо.

Любовь окрыляет. Шестьдесят - пора на пенсию или замуж?
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После стали встречаться в Минске», - вспоминает героиня. «Уже тогда я увидел в ней не просто интересного собеседника, а женщину, с которой у меня совпадают взгляды на жизнь», - дополнил Алексей Иванович. Довольно скоро выяснилось, что у них много общих интересов, общие маршруты путешествий в юности, музыкальные вкусы и любимые писатели.

Отношения героев помогли им почувствовать себя счастливыми, избавиться от одиночества. Как сказала Вера Максимовна, появились новые силы, будто открылось второе дыхание. Да и совместный быт не отягощал. «С возрастом людям легче договориться, становишься толерантнее, терпимее к чужим привычкам, относишься ко всему спокойнее, понимая, что на самом деле главное. Да и поводов для ссор у нас почти нет», - делится супруг героини.

Однако на брак долго не решались: всё думали, что же люди скажут, было непросто жить с оглядкой соседей и знакомых. Но дети Веры Максимовны поддержали идею. Сегодня её муж шутит, что в связи с переносом пенсионного возраста они и вовсе ещё молодые, нечего, значит, стесняться.

Так уж устроены люди, что в нашем сердце живёт любовь. И не важно, сколько нам лет, главное - не бояться выпускать её на свободу. В любом возрасте хочется, чтобы рядом был родной любящий человек, с которым тепло, трепетно и просто хорошо.

 
Теги: Минск
 
 
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Ещё не так давно развод в зрелом возрасте был немыслим, не говоря уже о создании новой семьи.
 
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