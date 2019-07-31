Откуда берутся деньги на выплаты пенсий?

Источник материала: Аргументы и факты

Система индивидуальных счетов, используя которую работающий человек сам финансирует свою будущую пенсию из собственных отчислений, у нас пока не развита. Фактически средства на выплату пенсий берутся из взносов трудящихся в настоящий момент.

В Беларуси права на государственное пенсионное обеспечение в определенных законодательством случаях имеют граждане Республики Беларусь и иные лица, проживающие на ее территории; граждане Беларуси, проживающие за ее пределами, в соответствии с международными договорами между Республикой Беларусь и страной проживания пенсионера.

В законодательстве принято выделять трудовые и социальные пенсии.

В состав трудовых входят пенсии по возрасту; пенсии по инвалидности; пенсии за выслугу лет; пенсии за особые заслуги перед государством.

Социальные пенсии назначаются без предъявления дополнительных условий лицам, не способным самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Право на трудовую пенсию по возрасту имеют граждане, с доходов которых в период трудовой деятельности делались отчисления по государственному социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь (ФСЗН) в течение не менее 5 лет.

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Нюансы

Некоторым группам населения назначаются пенсии на особых, льготных условиях, например:

инвалидам войны; матерям военнослужащих, погибших во время прохождения воинской службы;

многодетным матерям; карликам и лилипутам; инвалидам с детства.

Пенсии по возрасту назначаются пожизненно вне зависимости от трудоспособности.

Пенсии по инвалидности могут устанавливаться по решению врачебной комиссии как пожизненно, так и на определенный срок - до нового переосвидетельствования на предмет состояния здоровья и восстановления работоспособности.

Источниками средств для выплаты пенсий служат Фонд социальной защиты населения и непосредственно государственный бюджет.

Трудовые пенсии выплачиваются из ФСЗН. При назначении дополнительной пенсии за работу в особых условиях или по выслуге лет средства для выплаты выделяются из профессиональных страховых фондов. При назначении пенсии по инвалидности источником выплат служат средства обязательного страхования от несчастных случаев. Социальные пенсии выплачиваются из республиканского бюджета.

Размер пенсии по возрасту должен составлять не менее 55% среднемесячного заработка пенсионера, но не меньше размера законодательно утвержденной минимальной пенсии.