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Россиянин пытался перевезти через границу янтарь: вес камней почти два килограмма

01.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Россиянин пытался перевезти через границу янтарь: вес камней почти два килограммаЯнтарную контрабанду задержали на белорусско-литовской границе. Мужчина через пункт пропуска «Котловка» пытался провезти нелегально партию необработанного янтаря.

Россиянин следовал по «зеленому» коридору на автомобиле SKODA в качестве водителя, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию, рассказали в Гродненской региональной таможне.

Однако при проведении таможенного контроля обнаружено пять камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 гр. Крупные камни мужчина скрыл в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирными изделиями.

Россиянин пытался перевезти через границу янтарь: вес камней почти два килограмма

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженные камни не что иное, как необработанный янтарь, вывоз которого с территории ЕАЭС физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен.

По факту недекларирования товара таможней начат административный процесс.

Янтарь, общий вес которого составил почти 2 кг, изъят.

Служба информации «ГП»
 
 
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Янтарную контрабанду задержали на белорусско-литовской границе. Мужчина через пункт пропуска «Котловка» пытался провезти нелегально партию необработанного...
 
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