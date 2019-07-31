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Россиянин пытался перевезти через границу янтарь: вес камней почти два килограмма
01.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Янтарную контрабанду задержали на белорусско-литовской границе. Мужчина через пункт пропуска «Котловка» пытался провезти нелегально партию необработанного янтаря.
Россиянин следовал по «зеленому» коридору на автомобиле SKODA в качестве водителя, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию, рассказали в Гродненской региональной таможне.
Однако при проведении таможенного контроля обнаружено пять камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 гр. Крупные камни мужчина скрыл в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирными изделиями.
Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженные камни не что иное, как необработанный янтарь, вывоз которого с территории ЕАЭС физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен.
По факту недекларирования товара таможней начат административный процесс.
Янтарь, общий вес которого составил почти 2 кг, изъят.
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Янтарную контрабанду задержали на белорусско-литовской границе. Мужчина через пункт пропуска «Котловка» пытался провезти нелегально партию необработанного...
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