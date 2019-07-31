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Консультации, УЗИ и подарки: марафон женского здоровья стартует в Минске 3 августа

01.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Консультации, УЗИ и подарки: марафон женского здоровья стартует в Минске 3 августаБесплатные консультации медиков, УЗИ и исследование потенциала здоровья, мероприятия в торговых центрах и родильных домах, подарочные сертификаты на бесплатное консультирование и обследование — все это ждет участниц первого «Марафона женского здоровья», который стартует в Минске 3 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, руководитель команды организаторов «Даброладзiм» Ольга Столярова.

«Медико-социальные мероприятия марафона являются частью программы инновационного проекта «Минск — здоровый город!». В фокусе внимания — культура заботы о женщине. Что примечательно, это первая попытка поработать с представительницами всех возрастов, в том числе и 50+. Ведь обычно фокус внимания смещен на подрастающее поколение, молодых, беременных», — отметила Ольга Столярова.

 

«Мероприятия разнообразны, удобны для всех женских аудиторий и доступны для каждой. Отмечу, что в ходе бесплатных экспресс-консультаций у нас нет задачи ставить диагноз. Мы стремимся ответить на максимальное количество вопросов, подтолкнуть к дальнейшим обследованиям женщин и дать рекомендации, как сохранить здоровье и красоту в любом возрасте», — пояснила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова.

Экспертами выступят специалисты-профессионалы, общение с которыми будет максимально доступным — продумана механика консультаций в торговых центрах, включая проведение УЗИ органов малого таза, индивидуальную консультацию диетолога, нутрициолога и абсолютной чемпионки Беларуси по бодибилдингу и фитнесу Екатерины Кравченко. Все активности будут доступны в порядке живой очереди.

Таким образом, каждую субботу августа шопинг по столичным торговым центрам откроет для женщин дополнительные возможности проверить и укрепить свое здоровье. Активности пройдут: 3 августа — ТЦ «Замок», 10 августа — ТЦ «Момо», 17 августа — ТЦ «Дана Молл», 24 августа — «Торговый дом на Немиге». В формате бесплатных консультаций женщин буквально нон-стоп будут принимать в импровизированных кабинетах, где будет обеспечена интимная и гигиеничная обстановка, например, для обследования маммолога. Свои консультации предложат гинеколог, флеболог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, детский и семейный психолог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 10 августа — специалист УЗИ. А 17 августа — пройдет бесплатный забор крови на уровень сахара с консультацией валеолога. Каждую субботу можно проверить потенциал здоровья неинвазивным методом. Тематические встречи пройдут в 1-м, 2-м, 6-м роддомах Минска и роддоме Минской области поочередно 5, 6, 7 и 8 августа — с акцентом на женщин в репродуктивном возрасте и беременных. Участие бесплатное, но из-за ограниченной вместимости залов организаторы просят предварительно зарегистрироваться.

Ведущие специалисты столицы обсудят с женщинами все, что может касаться беременности, родов и восстановления после них. Будущим мамам, наверняка, будет интересно погрузиться в уникальное пространство «Мир глазами ребенка», разработанное специалистами социального центра «Счастливый малыш» SOS-Детская деревня (Боровляны). Кроме того, запланировано широкое обсуждение вопросов ЭКО, профилактики и ранней диагностики рака у женщин.

Местом притяжения женщин старшего возраста 22 августа станет Дворец культуры ветеранов. Эксперты расскажут, как держать менопаузу под контролем и справиться с гормональными измерениями, позаботиться о сердце, сбалансировать рацион и физические нагрузки, дадут и другие полезные советы. Также участниц побалуют лотереей, подарками и развлечениями.

В перспективе проект может стать регулярным. Организаторы рассчитывают, что минчанки сами подскажут, как сделать его еще интереснее и полезнее в следующем году.
https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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