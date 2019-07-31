Амфитеатр на 1000 мест построят на территории бывшего консервного завода в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





К началу 2020 слуцкие власти планируют завершить работу над экспозицией кареведческого музея, на которую выделено 800 тысяч рублей, и перейдут к строительству общегородского центра на территории бывшего консервного завода.

Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

— Активно обсуждаем план застройки, дальнейшее решение будут принимать с учетом мнения специалистов и жителей района.

По словам главы района, важно сохранить само здание завода, которое имеет историко-культурную ценность, и приспособить его к современным условиям с возможностью проведения разноплановых мероприятий. Здесь же будет амфитеатр на тысячу мест. Также в планах обустроить детскую и спортивную площадки с учетом современных молодежных направлений.

Общегородской центр займёт площадь 4 Га земли в пределах улиц Ленина, К. Либкнехта и Виленская.