«Авторы должны отчислять 25% в фонд президента». По Сети гуляет фейк, связанный с авторским правом

Источник материала: Виртуальный Брест

26 июля на ресурсе pravo.by была опубликована новая редакция Закона «Об авторском праве и смежных правах». Через несколько дней ресурс office life выпустил текст с громким заголовком: «Новое в законе об авторских правах: Авторы произведений должны отчислять 25% в фонд президента». Объясняем, почему это не так.



Фото: Reuters

В среде режиссеров, драматургов, композиторов начались репосты этого текста и шквал возмущения: размер «отчисления» активно обсуждают на их страницах в соцсетях. Но речь идет если не об обыкновенном фейке, то как минимум о неправильной трактовке закона.

В Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), куда TUT.BY обратился за комментарием, удивились вопросу. К отчислению 25% ни они, ни их клиенты не имеют никакого отношения.

Согласно новой редакции пункта 3 статьи 35 Закона «Об авторском праве и смежных правах», речь идет о воспроизведении аудиовизуальных произведений и фонограммах. Вознаграждение (те самые 25%) выплачивает не физическое лицо, которое создало и воспроизвело произведение, а изготовители оборудования и (или) материальных носителей, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввезли такое оборудование или носители в Беларусь.

Если сказать просто, речь идет о записях на «чистых носителях».

— Фактически это еще один сбор в дополнение к традиционному. Традиционный — это публичное исполнение (например, концерт или исполнение в эфире), — объясняют в НЦИС.

Сбор этого вознаграждения осуществляет Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей. Ежегодно оно будет отправлять в фонд Президента по поддержке культуры и искусства 25 процентов от суммы вознаграждения, собранного ею за каждый отчетный год. При этом договор этого Общества с правообладателем должен содержать его согласие на удержание этой суммы. Сами правообладатели ничего выплачивать не будут.

Изменения в Закон «Об авторском праве и смежных правах» вступают в силу через 10 месяцев.