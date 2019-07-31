Вот так теперь выглядит вход в Городской сад. А на камне проступило загадочное пятно

Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад теперь не узнать, даже коммунальные службы, кажется, работают тут не потому, что надо, а потому что нравятся плоды рук своих... Трудно поверить, что это место было заброшенным много лет и никому дела до него не было. Теперь же всё иначе.





То, что мы видим- это далеко не всё. Работы продолжаются.