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Вот так теперь выглядит вход в Городской сад. А на камне проступило загадочное пятно

01.08.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад теперь не узнать, даже коммунальные службы, кажется, работают тут не потому, что надо, а потому что нравятся плоды рук своих... Трудно поверить, что это место было заброшенным много лет и никому дела до него не было. Теперь же всё иначе.

Вот так теперь выглядит вход в Городской сад. А на камне проступило загадочное пятно

То, что мы видим- это далеко не всё. Работы продолжаются.

 
 
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