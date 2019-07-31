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На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

01.08.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разворотную полосу сделали отдельной, за счет небольшого расширения и традиционного заужения полос.

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

Наше мнение - правильное и безусловно полезное решение.

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

Теперь две полосы прямо, одна налево и разворот, и одна постоянно направо.

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

Знаки пока не соответствуют, не пугайтесь, скоро это поправят.

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

Разметку нанесли только вчера.

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно

 
 
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  Разворотную полосу сделали отдельной, за счет небольшого расширения и традиционного заужения полос. Наше мнение - правильное и безусловно полезное решение. ...
 
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