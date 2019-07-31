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На перекрёстке Варшавское шоссе и Краснознамённой теперь четыре полосы, что удобно
01.08.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разворотную полосу сделали отдельной, за счет небольшого расширения и традиционного заужения полос.
Наше мнение - правильное и безусловно полезное решение.
Теперь две полосы прямо, одна налево и разворот, и одна постоянно направо.
Знаки пока не соответствуют, не пугайтесь, скоро это поправят.
Разметку нанесли только вчера.
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