В Брестской области может стать больше разрешенных мест для купания

Источник материала: Виртуальный Брест

Под председательством прокурора области Виктора Климова состоялось заседание коллегии прокуратуры Брестской области, на которой подведены итоги работы за первое полугодие 2019 года.





«Проведенная в январе-июне этого года работа органов прокуратуры Брестчины положительно сказалась на состоянии законности в регионе, позволила улучшить правовую защищенность граждан, позволила повысить координирующую роль прокуратуры в противодействии преступности», – сказал Виктор Климов.

Отмечено, что коэффициент преступности на территории области в расчете на 10 тыс. населения самый низкий в республике.

Не допущено роста убийств (-16%), тяжких телесных повреждений (-19%). Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (-13%) и группой лиц (-16%).

В Брестской области зарегистрирован рост общего числа преступлений на 4,3% – с 4 769 до 4 975. Здесь же больше погибло людей от преступных действий – 52 человека против 50 в первом полугодии 2018 года. «Для прокуратуры такие цифры значат новые вызовы, над которыми предстоит работать во второй половине года», – сориентировал руководитель надзорного органа.

На заседании коллегии также обсудили обеспечение безопасности людей на водных объектах, где за истекшие 6 месяцев утонуло 57 человек (36), среди которых 3 ребенка (1). В связи с этим прокурорам поручено провести надзорные мероприятия, цель которых – улучшить подготовку мест, в которых разрешено купание граждан.

Среди новых задач – проверки, направленные на предотвращение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, в том числе при соблюдении предприятиями законодательства об обращении с отходами.

По мнению участников коллегии, в анализируемом периоде повысилось качество поддержания государственного обвинения. Об этом говорит и сокращение числа судебных решений по уголовным делам, рассмотренных в апелляционном и надзорном порядке.

В целом обеспечен надзор за законностью рассмотрения заявлений и сообщений о противоправных действиях, всестороннем и объективном расследовании уголовных дел.

Виктор Климов указал на важность учета прав всех категорий лиц при выполнении Закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

По результатам заседания коллегия прокуратуры Брестской области приняла решение, в котором определила конкретные организационно-практические мероприятия на второе полугодие 2019 года.