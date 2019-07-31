Команда Брестской таможни победила на чемпионате таможенных органов по служебному многоборью кинологов

Источник материала: Виртуальный Брест

На состоявшемся в г. Минске 10-м лично-командном чемпионате таможенных органов Республики Беларусь по служебному многоборью кинологов сотрудники кинологического отдела достойно представили Брестскую таможню и завоевали «золотые» награды соревнований.





На специально оборудованной площадке учебно-тренировочного полигона ведомственного Института им не было равных в соревновательных дисциплинах: дрессировка и послушание, поиск наркотических средств в ручной клади и предметах багажа.





В личном первенстве Александр Шоломицкий со служебной собакой лабрадором «Камелия» и Алексей Протопопов с немецкой овчаркой «Маргарет» продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессиональной подготовки, заняв соответственно 1-е и 3-е места.





В I полугодии 2019 г. в зоне деятельности Брестской таможни должностными лицами кинологического отдела выявлен 21 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств и психотропных веществ, по которым были возбуждены уголовные дела.



