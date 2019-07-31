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Будьте осторожны, на Спортивной наконец-то начались работы!
01.08.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дождались - пишут пользователи в комментариях в соцсетях. Улица Спортивная наконец-то будет приведена в порядок. Она в принципе и раньше была неплоха, но вот яма ровно по центру сильно портила впечатление.
Вот как описал ситуацию один из пользователей: - Дождались! Почти полтора месяца, сначала просто была яма, потом поставили ограждение со знаком, потом ограждение осталось а знак
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Дождались - пишут пользователи в комментариях в соцсетях. Улица Спортивная наконец-то будет приведена в порядок. Она в принципе и раньше была неплоха, но вот яма...
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