Будьте осторожны, на Спортивной наконец-то начались работы!

Источник материала: Виртуальный Брест

Дождались - пишут пользователи в комментариях в соцсетях. Улица Спортивная наконец-то будет приведена в порядок. Она в принципе и раньше была неплоха, но вот яма ровно по центру сильно портила впечатление.





Вот как описал ситуацию один из пользователей: - Дождались! Почти полтора месяца, сначала просто была яма, потом поставили ограждение со знаком, потом ограждение осталось а знак пропал . И в итоге пропало и ограждение, спустя недели полторы решили начать делать..