В Пинске отключили 95% светофоров с таймером обратного отсчёта времени. А виноват Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Что произошло с устройствами: отключили или сломались? В ситуации разбиралось Медиа-Полесье.





Читатель нашего портала Алексей заметил, что на дорогах столицы Полесья уменьшилось число светофоров с таймером:

- С недавнего времени это стало бросаться в глаза, не понимаю, зачем тогда их устанавливали и тратили на это бюджетные деньги.

За комментарием мы обратились в специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие "СМЭП Брестской области". Мастер Пинского участка предприятия Александр Бохан пояснил следующее:

- Светофорные объекты с обратным отсчётом были демонтированы и отключены в соответствии с выданным техническим заданием ГАИ УВД Брестского облисполкома. На сегодняшний день практически 95% таких светофоров в городе отключено. Работают только те объекты, которые находятся на балансе организаций генподрядчиков. Они расположены на пересечении улицы Брестской с улицами Корбута, Революционной и 60 лет Октября.

Причину такого решения специалист объяснить не смог и посоветовал обратиться непосредственно в службу ГАИ . Прокомментировать ситуацию в Пинском ГОВД также не смогли, сославшись на тот факт, что техническое задание выдано в Бресте, поэтому туда и надо обращаться.

Медиа-Полесье готовит обращение в ГАИ УВД Брестского облисполкома, ответ на которое мы опубликуем после его получения.

Пока мы ожидаем ответ на обращение, объясним, как работают светофоры с таймером и почему их отключают в Минске.

По информации издания the village такие светофоры ставят как для пешеходов, так и для водителей. Пока горит красный или зелёный свет, таймер показывает, сколько секунд ему ещё гореть. Интервалы для каждого светофора определятся, исходя из загруженности дорог как машинами, так и пешеходами. Где-то зелёный может гореть 10 секунд, а где-то - и полторы минуты. Когда таймер доходит до нуля, свет переключается.

Иногда такие светофоры работают совместно с «кнопкой вызова»: пешеход подходит к переходу, где на светофоре для него просто горит красный, нажимает кнопку (или прикладывает ладонь), - и светофор начинает обратный отсчёт цикла красного света.

Не смотря на, казалось бы, очевидную пользу от работы таких светофоров, в некоторых случаях они мешают безопасности движения. Например, на дорогах с интенсивным движением автотранспорта. Дело в том, что белорусские производители не могут синхронизировать работу таймера и смену сигнала светофора при изменении его режима работы, об этом пишет издание citydog.by, поэтому в Минске таймеры стали отключать.

Оказывается, что светофорные объекты управляются в зависимости от времени суток и интенсивности движения: днём, к примеру, обратный отсчёт горит для пешеходов 30 секунд, а вечером – до 40-50 секунд. При смене планов координации поступает много жалоб от водителей и пешеходов о том, что он начинает сбиваться. Пешеходы видят «3-2-1-0», ступают на проезжую часть, но разрешающий сигнал светофора не загорается, потому что идёт переформирование длительности горения.

По ПДД участники дорожного движения должны руководствоваться сигналами светофора, а не обратным отсчётом, который является только дополнительной информацией о времени горения того или иного сигнала.

При включении режима движения «Зелёная улица» также возникают проблемы - отсчёт таймера доходит до нуля, а смена сигналов светофора не происходит. Поэтому и принимаются решения по отключению секундомеров.