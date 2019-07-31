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В Пинске отключили 95% светофоров с таймером обратного отсчёта времени. А виноват Брест
01.08.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Что произошло с устройствами: отключили или сломались? В ситуации разбиралось Медиа-Полесье.
Читатель нашего портала Алексей заметил, что на дорогах столицы Полесья уменьшилось число светофоров с таймером:
- С недавнего времени это стало бросаться в глаза, не понимаю, зачем тогда их устанавливали и тратили на это бюджетные деньги.
За комментарием мы обратились в специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие "СМЭП Брестской области". Мастер Пинского участка предприятия Александр Бохан пояснил следующее:
- Светофорные объекты с обратным отсчётом были демонтированы и отключены в соответствии с выданным техническим заданием
Причину такого решения специалист объяснить не смог и посоветовал обратиться непосредственно в службу
Медиа-Полесье готовит обращение в ГАИ УВД Брестского облисполкома, ответ на которое мы опубликуем после его получения.
Пока мы ожидаем ответ на обращение, объясним, как работают светофоры с таймером и почему их отключают в Минске.
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Иногда такие светофоры работают совместно с «кнопкой вызова»: пешеход подходит к переходу, где на светофоре для него просто горит красный, нажимает кнопку (или прикладывает ладонь), - и светофор начинает обратный отсчёт цикла красного света.
Не смотря на, казалось бы, очевидную пользу от работы таких светофоров, в некоторых случаях они мешают безопасности движения. Например, на дорогах с интенсивным движением автотранспорта. Дело в том, что белорусские производители не могут синхронизировать работу таймера и смену сигнала светофора при изменении его режима работы, об этом
Оказывается, что светофорные объекты управляются в зависимости от времени суток и интенсивности движения: днём, к примеру, обратный отсчёт горит для пешеходов 30 секунд, а вечером – до 40-50 секунд. При смене планов координации поступает много жалоб от водителей и пешеходов о том, что он начинает сбиваться. Пешеходы видят «3-2-1-0», ступают на проезжую часть, но разрешающий сигнал светофора не загорается, потому что идёт переформирование длительности горения.
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При включении режима движения «Зелёная улица» также возникают проблемы - отсчёт таймера доходит до нуля, а смена сигналов светофора не происходит. Поэтому и принимаются решения по отключению секундомеров.
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Что произошло с устройствами: отключили или сломались? В ситуации разбиралось Медиа-Полесье. Читатель нашего портала Алексей заметил, что на дорогах столицы...
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