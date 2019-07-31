Вырос тариф на транспортировку газа внутри страны

Источник материала: Ежедневник



фото: uptek.ru

Повышение составило 18,7%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли согласовало повышение тарифа на транспортировку газа по территории Беларуси.

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав концерна «Белтопгаз», повышается на 18,7% - до 15,69 руб. за 1 тыс. кубометров.