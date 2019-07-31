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Вырос тариф на транспортировку газа внутри страны
01.08.2019 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: uptek.ru
Повышение составило 18,7%.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли согласовало повышение тарифа на транспортировку газа по территории Беларуси.
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав концерна «Белтопгаз», повышается на 18,7% - до 15,69 руб. за 1 тыс. кубометров.
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Повышение составило 18,7%.
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