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На МАЗе посчитали чистую прибыль за полугодие

01.08.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На МАЗе посчитали чистую прибыль за полугодие

фото: belvpo.com

За шесть месяцев предприятие заработало около 2,8 млн рублей.

Итоги работы ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» были подведены заседании наблюдательного совета на прошлой неделе, сообщили на предприятии.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности представил членам совета гендиректор предприятия Валерий Иванкович. Он сообщил, что в первом полугодии предприятие получило чистую прибыль в размере 2,796 млн рублей. Рентабельность продаж составила 4,6%, снижение уровня затрат на производство продукции - 5,7%. Средняя зарплата по предприятию составила 1113,9 рублей.

 
 
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За шесть месяцев предприятие заработало около 2,8 млн рублей.
 
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