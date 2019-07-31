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На МАЗе посчитали чистую прибыль за полугодие
01.08.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belvpo.com
За шесть месяцев предприятие заработало около 2,8 млн рублей.
Итоги работы ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» были подведены заседании наблюдательного совета на прошлой неделе, сообщили на предприятии.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности представил членам совета гендиректор предприятия Валерий Иванкович. Он сообщил, что в первом полугодии предприятие получило чистую прибыль в размере 2,796 млн рублей. Рентабельность продаж составила 4,6%, снижение уровня затрат на производство продукции - 5,7%. Средняя зарплата по предприятию составила 1113,9 рублей.
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За шесть месяцев предприятие заработало около 2,8 млн рублей.
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