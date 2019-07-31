СЕГОДНЯ: будет дан старт акции «В школу с Добрым Сердцем»

Источник материала: Новости Дзержинска

С 1 августа волонтерские отряды БРСМ Минской области «Доброе Сердце» организуют сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей, а также любых вещей, которые смогут пригодиться остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.

Традиционное благотворительное мероприятие Минской областной организации БРСМ с каждым годом привлекает всё большее количество желающих протянуть руку помощи к новому учебному году. В результате проведения акции адресную социальную поддержку от Союза молодежи получат более ста ребят Центрального региона.

Дзержинск – 01.08.2019 в 12.00 возле площадки Станьсковского ДК (по адресу д.Станьково, ул Войсковая, 12) будет дан старт акции «В школу с Добрым Сердцем».

В связи с летним отдыхом детей и подростков, организации их летнего досуга волонтерами Дзержинского райкома БРСМ организуется районное открытие республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем». На территории Станьковского сельсовета находится социальный приют, над которым шефствуют волонтерские отряды БРСМ «Доброе Сердце».

В развлекательную-игровую программу включены: концертная программа артистов ДК, будет организована площадка для сбора средств, нуждающимся. Рядом расположена зона с нанесением аквагримма, а малышей будут развлекать ростовые куклы. (Прокопчук Александра – +375 (29) 261-24-11).

Акция призвана напомнить о том, что с нами есть люди, которым особенно нужна наша помощь и поддержка. И, объединив усилия молодежи в значимой творческой деятельности, молодежь сможет привнести частичку добра и радости в жизнь этих людей.



