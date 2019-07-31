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Курсы валют и криптовалют на сегодня

01.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Первые августовские торги открылись без изменения стоимости корзины валют, но доллар подорожал до максимума за 22 дня, а российский рубль обвалился на минимум за 50 дней. Биткойн +273.93.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0072 рубля до 2,0422 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0040 рубля до 2,2644 BYN/EUR. За предыдущие три дня евро подорожал на 0,0108 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0049 рубля до 3,2030 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние семь недель.

Bitcoin − 9771.16$ (+273.93);

Bitcоin Cash/ВСС – 330.79$ (+19.72);

DigitalCash − 105.74$ (-0.21);

Еthеreum − 213.21$ (+4.96);

ZCаsh − 67.17$ (+0.59);

Monero − 80.24$ (+1.31).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первые августовские торги открылись без изменения стоимости корзины валют, но доллар подорожал до максимума за 22 дня, а российский рубль...
 
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