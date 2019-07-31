В августе в Минске будут организованы традиционные «Дни скидок»

В августе в Минске пройдет традиционная акция «День скидок», пишет БЕЛТА . Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

«ЦУМ Минск» 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа предложит скидку до 25% на непродовольственные товары и 5% - на продовольственные, а 29, 31 августа - до 22% и 5% соответственно. Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 20% будет проходить по понедельникам. А каждую среду августа пройдет акция «День школьника» - скидки до 50%.

ОАО «ГУМ» объявляет о скидках 25% на непродовольственные товары каждый вторник и 27% - каждый четверг месяца. А 3, 10, 17, 24, 25, 31 августа такие товары можно приобрести дешевле на 30%. Для держателей дисконтных карт товары подешевеют по пятницам на 27% в секциях непродовольственных товаров.

Универмаг «Беларусь» весь август продает школьный ассортимент со скидкой 60%, с понедельника по среду предлагает скидку 27% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт с четверга по воскресенье снижены цены на 30% на непродовольственные, на 5% на продовольственные товары.

Торговый дом «На Немиге» с 1 по 4 августа предлагает скидку 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные, а каждый вторник, среду, субботу августа - 27% на непродовольственные и 5% на продовольственные. Для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу будет возможность купить на 30% дешевле непродовольственные и на 5% - продовольственные товары.

«Кирмаш» приглашает каждую среду, пятницу и субботу августа сэкономить 25% при покупке непродовольственных товаров. Держатели дисконтных карт каждый понедельник могут рассчитывать на скидку 28% на непродовольственные товары.

Торговый центр «Радзивилловский» c 1 по 15 августа объявляет скидки до 50% на 200 наименований товаров, а 30 и 31 августа - 20% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары.

Магазины торгового центра «Столица» 10, 11, 24, 25 августа предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) приглашает сэкономить 20% на различных товарах 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа либо в любой день месяца совершить покупку на сумму свыше 120 рублей и получить скидку 20%.



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ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду, а также 24 и 25 августа реализует товары дешевле на 15%. И весь месяц предлагает скидки до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) приглашает за покупками отдельных товаров по ценам ниже на 15% каждый вторник, четверг и субботу.

ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) весь август предлагает скидки от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 1, 15, 22 августа снижает цены на весь ассортимент на 17%, а 8 и 29 августа - на 20%. И весь месяц можно сэкономить до 30% на отдельных группах товаров.

ОАО «Свiтанак» (пр. Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр. газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44) 24 и 25 августа предлагает весь ассортимент товаров со скидкой 20%.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) снижает цены на 10% 24 и 25 августа.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) весь месяц предлагает скидки от 30% до 70% на отдельные группы товаров, а 24 и 25 августа - 20% на все.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) - скидки 22% каждую среду;

ТЗАО «Богатырь» (ул.Притыцкого, 32) - скидки 15% каждые среду и четверг.

ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) - среда и суббота (скидки 20%).

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) весь август предлагает купить отдельные группы товаров со скидкой 15%.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг снижает цены на 20%, а 13 августа - на 30% (на все товары, кроме акционных и уцененных).

Более подробная информация об акциях и распродажах размещена на сайтах торговых организаций.