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Огонь не пройдёт

01.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ежегодно 25 июля в Беларуси свой профессиональный праздник — День пожарной службы, отмечают люди, которые ценой своего здоровья, а порой и жизни, ежегодно спасают от пожаров тысячи людей и единиц имущества.

Основанием для выбора даты праздника послужило историческое событие — 25 июля 1853 г. Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожарной части в Минске», утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днём её основания.

  Тогда же были организованы пожарные части в Витебске, Могилёве и других белорусских городах.

  15 мая 1991 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров БССР № 179 при Управлении пожарной охраны МВД создан Республиканский Специализированный отряд по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ (ныне — Республиканский отряд специального назначения МЧС Республики Беларусь).

  11 сентября 1998 г. Президент Беларуси А. Лукашенко подписал указ, на основании которого военизированная пожарная служба была выведена из состава Министерства внутренних дел и присоединена к Министерству чрезвычайных ситуаций.

  В МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтонная, кинологическая.

 Подготовила Любовь ШЛЕЙКО

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ежегодно 25 июля в Беларуси свой профессиональный праздник — День пожарной службы, отмечают люди, которые ценой своего здоровья, а порой и жизни, ежегодно...
 
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