Велосипедист в США устроил девушке странную поездку. Она была счастлива, увидев маршрут на карте

Источник материала: Tut.by

Американец Джон Блэйз устроил своей девушке Тао Нгуйен велопрогулку почти в 25 км по весьма извилистому пути — чтобы в конце сделать ей предложение руки и сердца. Девушка и не подозревала, что треком поездки они рисовали слова «marry me» — «выходи за меня». О романтичной истории написал Daily Mail .





Джон Блэйз и Тао Нгуйен — пара с общим хобби: молодые люди любят езду на велосипеде, выбираются на совместные «покатушки» как минимум дважды в неделю и вместе участвуют в соревнованиях. Идея совместной велопрогулки не показалась девушке необычной — странным был только ее маршрут:

— Я сказал, что нам предстоит сумасшедшее путешествие по городу, и она не задавала лишних вопросов, — объяснил парень.

— Сначала я раздражалась из-за безумных поворотов — но когда в конце поездки Джон показал мне наш трек на приложении Strava, я была просто в шоке и только улыбалась от счастья, — призналась девушка.

На вопрос Джона Тао ответила согласием.

Счастливый велосипедист поделился романтичной историей на Reddit , и она привлекла внимание читателей. «Рад, что девушка согласилась, но было бы эпичнее, если бы она заставила тебя проехать трек, который складывался бы в слово «нет», — пошутил один из пользователей.