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Велосипедист в США устроил девушке странную поездку. Она была счастлива, увидев маршрут на карте
Источник материала: Tut.by
Американец Джон Блэйз устроил своей девушке Тао Нгуйен велопрогулку почти в 25 км по весьма извилистому пути — чтобы в конце сделать ей предложение руки и сердца. Девушка и не подозревала, что треком поездки они рисовали слова «marry me» — «выходи за меня». О романтичной истории написал
Джон Блэйз и Тао Нгуйен — пара с общим хобби: молодые люди любят езду на велосипеде, выбираются на совместные «покатушки» как минимум дважды в неделю и вместе участвуют в соревнованиях. Идея совместной велопрогулки не показалась девушке необычной — странным был только ее маршрут:
— Я сказал, что нам предстоит сумасшедшее путешествие по городу, и она не задавала лишних вопросов, — объяснил парень.
— Сначала я раздражалась из-за безумных поворотов — но когда в конце поездки Джон показал мне наш трек на приложении Strava, я была просто в шоке и только улыбалась от счастья, — призналась девушка.
На вопрос Джона Тао ответила согласием.
Счастливый велосипедист поделился романтичной историей на
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Американец Джон Блэйз устроил своей девушке Тао Нгуйен велопрогулку почти в 25 км по весьма извилистому пути.
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