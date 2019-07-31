ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь и Узбекистан за два года полностью обновили свои отношения

01.08.2019 11:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Узбекистан за последние два года смогли заново выстроить отношения между странами, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще было нечего переворачивать, надо было заново их создавать", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президента Беларуси цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем глава государства отметил, что товарооборот между странами (почти $160 млн за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. По его словам, обе страны имеют гораздо большие возможности для его увеличения.

Лукашенко также отметил, что "фишкой" визита президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. "Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров, - это главное. Наше дело - открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси", - подчеркнул он.

Кроме того президент Беларуси напомнил, что накануне главы государства провели неформальную встречу, где обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.  "Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что более половины времени уделили нашим отношениям и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. К нашему удивлению, обнаружили абсолютно схожие тенденции: вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны наши преимущества и наши проблемы. Этому мы вчера уделили большое внимание в наших переговорах", - сказал он.

В свою очередь Мирзиеев отметил,  что это первый в истории двусторонних отношений визит президента Узбекистана в Беларусь и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран. "Во всех службах есть обоюдное очень серьезное желание сотрудничать. Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много", - сказал он.

По словам президента Узбекистана, решения и договоренности, достигнутые за 25 лет двусторонних отношений, исполняются и дают позитивный результат. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. "Тот товарооборот, который имеется, мы должны нарастить в разы, потому что для этого есть все основания", - подчеркнул Мерзиеев.

Президент особо подчеркнул заинтересованность Узбекистана в налаживании контактов с белорусскими предприятиями. "Нам очень нужна кооперация. Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - добавил он.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля - 1 августа посещает Беларусь  с официальным визитом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Узбекистан за последние два года смогли заново выстроить отношения между странами, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. "Нет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воздастся ли по труду? Почему трудовые пенсии мало отличаются от социальных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика