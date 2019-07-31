Лукашенко: Беларусь и Узбекистан за два года полностью обновили свои отношения

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Узбекистан за последние два года смогли заново выстроить отношения между странами, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще было нечего переворачивать, надо было заново их создавать", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президента Беларуси цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем глава государства отметил, что товарооборот между странами (почти $160 млн за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. По его словам, обе страны имеют гораздо большие возможности для его увеличения.

Лукашенко также отметил, что "фишкой" визита президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. "Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров, - это главное. Наше дело - открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси", - подчеркнул он.

Кроме того президент Беларуси напомнил, что накануне главы государства провели неформальную встречу, где обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. "Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что более половины времени уделили нашим отношениям и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. К нашему удивлению, обнаружили абсолютно схожие тенденции: вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны наши преимущества и наши проблемы. Этому мы вчера уделили большое внимание в наших переговорах", - сказал он.

В свою очередь Мирзиеев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит президента Узбекистана в Беларусь и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран. "Во всех службах есть обоюдное очень серьезное желание сотрудничать. Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много", - сказал он.

По словам президента Узбекистана, решения и договоренности, достигнутые за 25 лет двусторонних отношений, исполняются и дают позитивный результат. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. "Тот товарооборот, который имеется, мы должны нарастить в разы, потому что для этого есть все основания", - подчеркнул Мерзиеев.

Президент особо подчеркнул заинтересованность Узбекистана в налаживании контактов с белорусскими предприятиями. "Нам очень нужна кооперация. Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - добавил он.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля - 1 августа посещает Беларусь с официальным визитом.