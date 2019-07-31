Источник материала: Интерфакс

В Бобруйске откроется "Еврейский дворик", сообщает bobrlife.by.

Торжественное открытие площадки на пересечении улиц Чонгарской и Бахарова состоится 4 августа в 15.00. Участие в нем примут бобруйчане, а также многочисленные гости из Беларуси и зарубежья.

Как рассказал раввин Бобруйска Шауль Хабабо, старинное здание старой синагоги всегда хотели сделать достопримечательностью города.

"На площадке будут места для отдыха, на окнах – декорации. Человек, который идет по улице, сможет увидеть на витражах моление людей в синагоге, как женщины зажигают свечи, другие картинки прошлого. Мы хотели сделать такую площадку, чтобы у уроженцев Бобруйска было желание сюда вернуться, прикоснуться к истории родного города", - рассказал раввин.

Финансирование проекта осуществлялось за счет еврейской религиозной общины, а также пожертвований, которые поступали от горожан и друзей общины из-за рубежа.



