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Последний месяц лета начнется с дождей и прохлады

01.08.2019 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В первые дни августа максимальная дневная температура, прогнозируют синоптики, не превысит +23°С, ожидаются дожди и грозы.

1 августа ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Поэтому ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2 августа наша республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юга Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +16..+23°С.

3 августа погодные условия в нашей стране будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по югу местами до +14°С, максимальная днем +16..+23°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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В первые дни августа максимальная дневная температура, прогнозируют синоптики, не превысит +23°С, ожидаются дожди и грозы.
 
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