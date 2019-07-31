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Шторм «Випа» пришёл в Китай: ожидается, что проливные дожди будут идти не менее трёх дней
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Тропический шторм «Випа» достиг юга Китая. Сильные дожди обрушились на остров Хайнань и соседние провинции утром 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра в некоторых районах превышает 23 метра в секунду. Для предотвращения и ликвидации возможных последствий непогоды в регионы направлены свыше 16 тысяч человек и около 6000 единиц спецтехники.
Ожидается, что проливные дожди будут идти не менее трех дней. Осадков выпадет до 200 миллиметров. Синоптики сообщают: «Випа» движется в сторону России и может дойти до Приморья к 12 августа.
31 июля шторм парализовал жизнь в Гонконге.
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Новости Китая. Тропический шторм «Випа» достиг юга Китая. Сильные дожди обрушились на остров Хайнань и соседние провинции утром 1 августа, сообщили в программе...
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