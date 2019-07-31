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С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 августа по всей стране пройдут костюмированные шествия, концерты и кулинарные выставки. Люди в этот день украшают улицы и дома национальными флагами. Вечером щвейцарцы традиционно зажгут костры и устроят красочные фейерверки.
С национальным праздником президента страны Ули Маурера от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.
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Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 августа по всей стране...
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