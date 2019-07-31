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С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко

01.08.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко

1 августа по всей стране пройдут костюмированные шествия, концерты и кулинарные выставки. Люди в этот день украшают улицы и дома национальными флагами. Вечером щвейцарцы традиционно зажгут костры и устроят красочные фейерверки.

С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко

С национальным праздником президента страны Ули Маурера от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ули Маурер
 
 
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Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 августа по всей стране...
 
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