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В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы

01.08.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Папуа-Новой Гвинеи. Какая именно инфекция унесла жизни людей, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы

По предварительным данным, они погибли от бактерии, которая не позволяет организму воспринимать обычные антибиотики. Расследованием загадочных смертей занялись эксперты Всемирной организации здравоохранения. Ожидается, что в больнице объявят режим чрезвычайного положения.

В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы

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Новости Папуа-Новой Гвинеи. Какая именно инфекция унесла жизни людей, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным,...
 
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