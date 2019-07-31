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В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда
Источник материала: СТВ
Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что первые 12 недель для новорожденных леопардов считаются очень опасными. Во многих случаях в этот период детеныши погибают. К счастью, эти котята выжили и чувствуют себя хорошо.
Им сделали прививки и провели все необходимые обследования. Южноаравийский леопард находится под угрозой исчезновения. На планете их осталось всего около 200.
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Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в...
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