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В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

01.08.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

Дело в том, что первые 12 недель для новорожденных леопардов считаются очень опасными. Во многих случаях в этот период детеныши погибают. К счастью, эти котята выжили и чувствуют себя хорошо.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

Им сделали прививки и провели все необходимые обследования. Южноаравийский леопард находится под угрозой исчезновения. На планете их осталось всего около 200.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

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Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в...
 
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