ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске

01.08.2019 11:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске на одном из перекрестков тягач Mercedes упал на бок. В результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.  

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске
Фото: vk.com/vitebsk__jai

31 июля около пяти часов вечера 30-летний водитель во время поворота не справился с управлением фуры, отчего машина упала на бок. Известно, что большегруз перевозил поддоны из населенного пункта Витьба. Водитель рассказал, что во время движения он смотрел на дорожные знаки и навигатор, так как не знал дорогу. Во время крутого поворота водитель не справился с управлением автомашины и попал в ДТП.  

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске
Фото: vk.com/vitebsk__jai

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно залили фуру пеной во избежание возгорания. Затем спасатели подготовили фуру с прицепом к установке на колеса. 

Фура упала на бок на перекрёстке в Витебске
Фото: vk.com/vitebsk__jai  

В начале этого года в Витебске маршрутка попала в ДТП. Перед столкновением водитель проехал перекресток на «красный» — здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске на одном из перекрестков тягач Mercedes упал на бок. В результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию сообщает ГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске откроется "Еврейский дворик"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика