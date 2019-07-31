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2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля

01.08.2019 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля
Фото: Гомельское ОУМЧС

31 июля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на первом этаже многоквартирного дома по ул. Фадеева в Гомеле. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей один из прохожих увидел дым и бросился на помощь. В задымленной квартире он обнаружил двухлетнюю девочку в сознании и вынес ее на свежий воздух.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля
Фото: Гомельское ОУМЧС

В это же время рядом с местом пожара оказался участковый инспектор Сергей Руденков. Майор милиции с риском для жизни вошел в задымленное помещение и нашел 56-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов верхних этажей с помощью специальных масок.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля
Фото: Гомельское ОУМЧС

Дедушка и двухлетняя внучка были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». Позже выяснилось, что родители малышки оставили ее с пожилым мужчиной на время похода в магазин. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Недавно в многоэтажке Гродно горела квартира. Спасателям удалось спасти мужчину и эвакуировать 15 человек (читать далее). 

Люди в материале: Сергей Руденков
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС. Фото:...
 
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