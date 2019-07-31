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Крупный пожар на НПЗ в Техасе: пострадали не менее 37 человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Последствия крупного пожара устраняют на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали как минимум 37 человек. Люди получили ожоговые травмы, угрозы для жизни нет. Руководство компании заявило, что возгорание произошло в результате взрыва в подразделении по переработке легких углеродов. Борьбу с огнем вели в течение нескольких часов.
Из-за едкого запаха жителей призывают закрыть окна и двери в своих домах.
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Новости США. Последствия крупного пожара устраняют на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали как...
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