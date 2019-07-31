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В Минске и Могилёве начали работу школьные базары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск и Могилев приглашают на школьные базары. 1 августа они начинают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице подготовиться к новому учебному году можно будет в 400 пунктах продажи, которые разместятся как под открытым небом в формате ярмарок, так и в торговых центрах. Собрать ученика младших классов будет стоить минимум 215 рублей, старшеклассников – 257.
В Могилеве изменилось место проведения ежегодной школьной ярмарки. В 2019 году она будет проходить на площадке у Парка аттракционов на Пушкинском проспекте.
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Новости Беларуси. Минск и Могилев приглашают на школьные базары. 1 августа они начинают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице...
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