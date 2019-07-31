В Минске и Могилёве начали работу школьные базары

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск и Могилев приглашают на школьные базары. 1 августа они начинают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице подготовиться к новому учебному году можно будет в 400 пунктах продажи, которые разместятся как под открытым небом в формате ярмарок, так и в торговых центрах. Собрать ученика младших классов будет стоить минимум 215 рублей, старшеклассников – 257.





В Могилеве изменилось место проведения ежегодной школьной ярмарки. В 2019 году она будет проходить на площадке у Парка аттракционов на Пушкинском проспекте.