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Белорусские аграрии приближаются к 4 миллионам тонн зерна намолота

01.08.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лидирует по намолоту Брестская область: в закромах уже 990 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенный темп взяли хлеборобы центрального региона – в Минской области обработана только половина полей зерновых, а урожай уже превысил 820 тысяч тонн.

Белорусские аграрии приближаются к 4 миллионам тонн зерна намолота

Жатву активно продолжают в каждом районе страны. Самые урожайные поля в 2019 году в Гродненской области. С одного гектара получают без малого 39 центнеров. Главная задача для аграриев – собрать зерно без потерь.

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Новости Беларуси. Лидирует по намолоту Брестская область: в закромах уже 990 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенный темп взяли хлеборобы...
 
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