Белорусские аграрии приближаются к 4 миллионам тонн зерна намолота

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лидирует по намолоту Брестская область: в закромах уже 990 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенный темп взяли хлеборобы центрального региона – в Минской области обработана только половина полей зерновых, а урожай уже превысил 820 тысяч тонн.





Жатву активно продолжают в каждом районе страны. Самые урожайные поля в 2019 году в Гродненской области. С одного гектара получают без малого 39 центнеров. Главная задача для аграриев – собрать зерно без потерь.