|
Белорусские аграрии приближаются к 4 миллионам тонн зерна намолота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лидирует по намолоту Брестская область: в закромах уже 990 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уверенный темп взяли хлеборобы центрального региона – в Минской области обработана только половина полей зерновых, а урожай уже превысил 820 тысяч тонн.
Жатву активно продолжают в каждом районе страны. Самые урожайные поля в 2019 году в Гродненской области. С одного гектара получают без малого 39 центнеров. Главная задача для аграриев – собрать зерно без потерь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лидирует по намолоту Брестская область: в закромах уже 990 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенный темп взяли хлеборобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)