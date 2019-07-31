ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот почему звезды MLS играли с «Атлетико» в наушниках

01.08.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время прошедшего сегодня ночью товарищеского матча между звездами американской лиги MLS и «Атлетико» из Мадрида (звезды США проиграли 0:3) пользователи обратили внимание на наушники у некоторых игроков MLS.

На видео ниже (можно отчетливо увидеть с 2:07):

Как выяснилось, наушники с микрофонами использовались не для того, чтобы получать указания от тренера, а для телетрансляции. Прямо во время игры с четырьмя игроками сборной MLS связывались представители канала Fox Sports. Похоже, это следующий этап развития ТВ-трансляций, когда мы не просто видим игроков и их статистику на поле, но и можем узнать об ощущениях прямо во время игры.

Интересно, что, например, правила FIFA говорят, что игрокам, включая запасных/замененных и удаленных, не разрешается надевать или использовать любые виды электронного или коммуникационного оборудования (кроме тех случаев, когда позволено применение электронных систем отслеживания эффективности игроков).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, они проиграли из-за того, что отвлекались.
 
Новости дня
Новости разные
 
В августе в Минске будут организованы традиционные «Дни скидок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика