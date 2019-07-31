Вот почему звезды MLS играли с «Атлетико» в наушниках

Источник материала: Tut.by

Во время прошедшего сегодня ночью товарищеского матча между звездами американской лиги MLS и «Атлетико» из Мадрида (звезды США проиграли 0:3) пользователи обратили внимание на наушники у некоторых игроков MLS.

На видео ниже (можно отчетливо увидеть с 2:07):

Как выяснилось, наушники с микрофонами использовались не для того, чтобы получать указания от тренера, а для телетрансляции. Прямо во время игры с четырьмя игроками сборной MLS связывались представители канала Fox Sports. Похоже, это следующий этап развития ТВ-трансляций, когда мы не просто видим игроков и их статистику на поле, но и можем узнать об ощущениях прямо во время игры.

Интересно, что, например, правила FIFA говорят, что игрокам, включая запасных/замененных и удаленных, не разрешается надевать или использовать любые виды электронного или коммуникационного оборудования (кроме тех случаев, когда позволено применение электронных систем отслеживания эффективности игроков).