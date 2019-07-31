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В Минской области - резкий рост преступности среди несовершеннолетних

01.08.2019 12:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минской области - резкий рост преступности среди несовершеннолетних

фото: katherinetimes.com.au

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось за полугодие на 52,8%.

Тревожную статистику приводит Генпрокуратура: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 52,8%, ранее судимыми – на 7,6%, в состоянии опьянения – на 2,3%, группой лиц – на 34,6%. 

Зафиксирован рост умышленных причинений тяжких телесных повреждений – с 60 до 78. Рост составил 30%.

Вдвое выросло число преступлений, в основе которых - семейно-бытовые конфликты. 

С 1709 до 1838 возросло число лиц, которые совершили преступления повторно.

Генпрокуратура констатирует недостаточную профилактическую работу местных исполнительных органов. Работа наблюдательных комиссий при районных и городских исполкомах, органов по труду, занятости и социальной защите населения признана неэффективной. Системный подход к социально-трудовой реабилитации лиц, которые освободились из пенитенциарных учреждений, отсутствует.

Общее число преступлений на территории Минской области выросло 1,2%. аибольший рост преступности зарегистрирован в Воложинском, Минском, Стародорожском и Столбцовском районах.   

 
 
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Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось за полугодие на 52,8%.
 
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