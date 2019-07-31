В Минской области - резкий рост преступности среди несовершеннолетних

Источник материала: Ежедневник



фото: katherinetimes.com.au

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось за полугодие на 52,8%.

Тревожную статистику приводит Генпрокуратура: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 52,8%, ранее судимыми – на 7,6%, в состоянии опьянения – на 2,3%, группой лиц – на 34,6%.

Зафиксирован рост умышленных причинений тяжких телесных повреждений – с 60 до 78. Рост составил 30%.

Вдвое выросло число преступлений, в основе которых - семейно-бытовые конфликты.

С 1709 до 1838 возросло число лиц, которые совершили преступления повторно.

Генпрокуратура констатирует недостаточную профилактическую работу местных исполнительных органов. Работа наблюдательных комиссий при районных и городских исполкомах, органов по труду, занятости и социальной защите населения признана неэффективной. Системный подход к социально-трудовой реабилитации лиц, которые освободились из пенитенциарных учреждений, отсутствует.

Общее число преступлений на территории Минской области выросло 1,2%. аибольший рост преступности зарегистрирован в Воложинском, Минском, Стародорожском и Столбцовском районах.