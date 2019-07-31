От 5 до 50%. Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать скидки и распродажи

Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги и торговые центры в августе по традиции будут устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Мы посмотрели, куда идти за товарами по сниженным ценам.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К примеру, «Торговый дом «На Немиге» будет с 1 по 4 августа продавать непродовольственные товары со скидкой 30%, а продовольственные — 5%.

Магазин Число Размер скидки ОАО «ЦУМ Минск» 29, 31 августа до 22% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары каждую среду августа до 50% (акция «День школьника») для держателей дисконтных карт каждый понедельник августа 20% (акция «В ЦУМ без очередей») ОАО «ГУМ» каждый вторник августа 25% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день») каждый четверг августа 27% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день») 3, 10, 17, 24, 25, 31 августа 30% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день») для держателей дисконтных карт каждую пятницу августа 27% — в секциях непродовольственных товаров ТКУП «Универмаг Беларусь» с понедельника по среду 27% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары весь август до 60% на школьный ассортимент для держателей дисконтных карт с четверга по воскресенье 28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары КУП «Торговый дом «На Немиге» 1, 2, 3, 4 августа 30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары каждый вторник, среду, субботу августа 27% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу августа 30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу и субботу августа 25% — на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа 28% — на непродовольственные товары КУП «Торговый центр «Радзивилловский» c 1 по 15 августа до 50% — на 200 наименований товаров 30, 31 августа 20% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары Магазины Торгового центра «Столица» 10, 11, 24, 25 августа скидки до 50% ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа 20% с 1 по 31 августа 20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду августа 15% 24, 25 августа 15% с 1 по 31 августа до 30% — на отдельные группы товаров ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый вторник, четверг и субботу августа 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) весь август от 15 до 30% — на отдельные группы товаров ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 1, 15, 22 августа 17% — на весь ассортимент 8 и 29 августа 20% — на весь ассортимент c 1 по 31 августа до 30% на отдельные группы товаров ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) весь август от 30 до 70% — на отдельные группы товаров 24, 25 августа 20% ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) 7, 14, 21, 28 августа 22% ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг августа 15% ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) каждую среду, субботу августа 20% ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 августа 15% — на отдельные группы товаров ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг августа 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) 13 августа 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 24, 25 августа 10% ОАО «Свiтанак» (пр. Независимости, 58−7А, пл. Независимости, 3−2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44) 24, 25 августа 20% на весь ассортимент товаров