От 5 до 50%. Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать скидки и распродажи

|
Магазин
|
Число
|
Размер скидки
|
ОАО «ЦУМ Минск»
|
29, 31 августа
|
до 22% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа
|
до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|
каждую среду августа
|
до 50% (акция «День школьника»)
|
для держателей дисконтных карт каждый понедельник августа
|
20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
|
ОАО «ГУМ»
|
каждый вторник августа
|
25% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|
каждый четверг августа
|
27% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|
3, 10, 17, 24, 25, 31 августа
|
30% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|
для держателей дисконтных карт каждую пятницу августа
|
27% — в секциях непродовольственных товаров
|
ТКУП «Универмаг Беларусь»
|
с понедельника по среду
|
27% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|
весь август
|
до 60% на школьный ассортимент
|
для держателей дисконтных карт с четверга по воскресенье
|
28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|
КУП «Торговый дом «На Немиге»
|
1, 2, 3, 4 августа
|
30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
|
каждый вторник, среду, субботу августа
|
27% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
|
для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу августа
|
30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
|
УП «Кирмаш»
|
каждую среду, пятницу и субботу августа
|
25% — на непродовольственные товары
|
для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа
|
28% — на непродовольственные товары
|
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»
|
c 1 по 15 августа
|
до 50% — на 200 наименований товаров
|
30, 31 августа
|
20% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары
|
Магазины Торгового центра «Столица»
|
10, 11, 24, 25 августа
|
скидки до 50%
|
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа
|
20%
|
с 1 по 31 августа
|
20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|
каждую среду августа
|
15%
|
24, 25 августа
|
15%
|
с 1 по 31 августа
|
до 30% — на отдельные группы товаров
|
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|
каждый вторник, четверг и субботу августа
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
|
весь август
|
от 15 до 30% — на отдельные группы товаров
|
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|
1, 15, 22 августа
|
17% — на весь ассортимент
|
8 и 29 августа
|
20% — на весь ассортимент
|
c 1 по 31 августа
|
до 30% на отдельные группы товаров
|
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
весь август
|
от 30 до 70% — на отдельные группы товаров
|
24, 25 августа
|
20%
|
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
|
7, 14, 21, 28 августа
|
22%
|
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|
каждую среду, четверг августа
|
15%
|
ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46)
|
каждую среду, субботу августа
|
20%
|
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|
с 1 по 31 августа
|
15% — на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|
каждый четверг августа
|
20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
13 августа
|
30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|
24, 25 августа
|
10%
|
ОАО «Свiтанак» (пр. Независимости, 58−7А, пл. Независимости, 3−2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44)
|
24, 25 августа
|
20% на весь ассортимент товаров