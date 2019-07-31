|
Эксперты: «После бурного роста зарплат фирмы вынуждены нести необоснованно высокие издержки на труд»
Источник материала: Tut.by
После всплеска реальной зарплаты в 2018 году рынок труда сбавляет обороты. К такому выводу пришли эксперты белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC в своем экономическом
Эксперты отмечают, что несколько кварталов подряд доходы росли, количество новых рабочих мест увеличивалось, а безработица снижалась, но теперь «рынок труда стал постепенно остывать».
— Такая ситуация во многом объясняется тем, что фирмы после бурного роста зарплат в 2018 году вынуждены нести порой необоснованно высокие издержки на труд. Это становится барьером для готовности фирм поддерживать дальнейший рост зарплат (при слабом прогрессе в производительности) и нанимать больше новых работников, — комментируют эксперты BEROC. — Несмотря на стагнацию большинства показателей на рынке труда, за счет инерции прошлых периодов продолжал
Напомним, в прошлом году, как и
Вслед за реальной зарплатой начал притормаживать и рост социальных трансфертов — то есть различных пособий и выплат.
— Вопрос повышения доходов малообеспеченных групп населения остается одним из ключевых на повестке дня, несмотря на значимый прогресс 2018 г. Однако в I квартале на фоне новых фискальных вызовов власти вынужденно сбавили темпы в повышении соцтрансфертов. Тем не менее роста соцвыплат прошлых периодов хватило для сохранения тренда на снижение уровня бедности: в I квартале она сократилась до 5,3% (5,5% в IV квартале), — объясняют эксперты.
На рынке труда сейчас происходит много противоречивого. Например, предприятия уже восемь месяцев подряд
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты: «После бурного роста зарплат фирмы вынуждены нести необоснованно высокие издержки на труд»
По мнению экспертов, рынок труда начал сбавлять обороты после всплеска в 2018 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)