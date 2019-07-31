Эксперты: «После бурного роста зарплат фирмы вынуждены нести необоснованно высокие издержки на труд»

Источник материала: Tut.by

После всплеска реальной зарплаты в 2018 году рынок труда сбавляет обороты. К такому выводу пришли эксперты белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC в своем экономическом обзоре за первый квартал 2019 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эксперты отмечают, что несколько кварталов подряд доходы росли, количество новых рабочих мест увеличивалось, а безработица снижалась, но теперь «рынок труда стал постепенно остывать».

— Такая ситуация во многом объясняется тем, что фирмы после бурного роста зарплат в 2018 году вынуждены нести порой необоснованно высокие издержки на труд. Это становится барьером для готовности фирм поддерживать дальнейший рост зарплат (при слабом прогрессе в производительности) и нанимать больше новых работников, — комментируют эксперты BEROC. — Несмотря на стагнацию большинства показателей на рынке труда, за счет инерции прошлых периодов продолжал снижаться показатель безработицы: она по методологии МОТ снизилась до 4,6% (4,8% в IV квартале 2018 г.).

Напомним, в прошлом году, как и в 2017-м , на некоторые предприятия рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели по итогам года по росту средних заработков.

Вслед за реальной зарплатой начал притормаживать и рост социальных трансфертов — то есть различных пособий и выплат.

— Вопрос повышения доходов малообеспеченных групп населения остается одним из ключевых на повестке дня, несмотря на значимый прогресс 2018 г. Однако в I квартале на фоне новых фискальных вызовов власти вынужденно сбавили темпы в повышении соцтрансфертов. Тем не менее роста соцвыплат прошлых периодов хватило для сохранения тренда на снижение уровня бедности: в I квартале она сократилась до 5,3% (5,5% в IV квартале), — объясняют эксперты.

На рынке труда сейчас происходит много противоречивого. Например, предприятия уже восемь месяцев подряд увольняют больше людей, чем берут на работу, а количество вакансий в республиканской базе каждый месяц бьет рекорды. При этом многие белорусские работники уезжают на заработки за границу, например в Польшу и Чехию.