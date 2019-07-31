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Беларусь ратифицировала договор с Россией о защите конкуренции

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ратифицировала договор с Россией о сотрудничестве в области защиты конкуренции, передает телеканал «МИР 24». 

Документ подписал президент республики Александр Лукашенко. Он предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований.

Согласно условиям соглашения, взаимодействие сторон будет осуществляться через антимонопольные органы – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральную антимонопольную службу России.



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Он предусматривает обмен информацией, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований.
 
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