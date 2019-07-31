|
Беларусь ратифицировала договор с Россией о защите конкуренции
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь ратифицировала договор с Россией о сотрудничестве в области защиты конкуренции, передает телеканал «МИР 24».
Документ подписал президент республики Александр Лукашенко. Он предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований.
Согласно условиям соглашения, взаимодействие сторон будет осуществляться через антимонопольные органы – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он предусматривает обмен информацией, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)