Беларусь ратифицировала договор с Россией о защите конкуренции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ратифицировала договор с Россией о сотрудничестве в области защиты конкуренции, передает телеканал «МИР 24».

Документ подписал президент республики Александр Лукашенко. Он предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований.