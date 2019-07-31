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В США впервые за 10 лет понизили базовую ставку. Трамп недоволен

01.08.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федеральная резервная система США (выполняет функцию центробанка страны) впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до 2-2,25% годовых.

Некоторые аналитики считают, что это поможет росту американской экономики. Критики решения утверждают, что ФРС таким образом потакает президенту США Дональду Трампу, который уже не раз требовал понижения процентной ставки.

Сам Трамп раскритиковал решение ФРС, назвав его недостаточным, и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла.

"Пауэлл как всегда разочаровал нас, но он хотя бы покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы инфляции. В любом случае, мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить", - написал Трамп в "Твиттере".

Решение ФРС было ожидаемым, тем не менее, американские фондовые индексы в среду вечером начали снижаться.

Двое членов комитета по операциям на открытом рынке ФРС США были против понижения ставки. Восемь из десяти были за, в том числе и председатель ФРС Джером Пауэлл.

Сам Джером Пауэлл сказал на пресс-конференции, что решение понизить учетную ставку было частично связано с глобальным замедлением роста экономики. Он также отверг предположения о том, что ФРС поддалось давлению со стороны президента Трампа.


Пауэлл не стал отрицать, что регулятор может понизить базовую процентную ставку еще раз в этом году (следующее заседание запланировано на 17-18 сентября), но речь не идет о продолжительном применении этого инструмента.

"Речь не идет о продолжительном цикле понижения ставки. Я также не говорил, что это будет лишь одно понижение ставки. Говоря о циклах понижения ставки, они продолжаются в течение длительного времени", - сказал он.

Пауэлл добавил, что, по мнению ФРС, понижения ставки на 25 базисных пунктов достаточно для поддержания американской экономики.
 
 
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Федеральная резервная система США (выполняет функцию центробанка страны) впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до 2-2,25%...
 
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