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Национальный аэропорт Минск предлагает пройти досмотр быстрее за 20 рублей

01.08.2019 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Национальный аэропорт Минск предлагает пройти досмотр быстрее за 20 рублей
Фото из открытых источников

Национальный аэропорт «Минск» внедрил новую услугу для пассажиров международных рейсов – FastTrack. Сервис позволяет авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.

Национальный аэропорт Минск предлагает пройти досмотр быстрее за 20 рублей Из самолета в город. Как добраться из аэропорта в Минск?

Нововведение действует с 1 августа и в течение месяца будет работать в тестовом режиме. Предполагается, что услуга заинтересует прежде всего тех, кто опаздывает на рейс или не хочет тратить время в ожидании очереди на досмотр.

Чтобы воспользоваться услугой FastTrack, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов, пассажиры международных рейсов могут проследовать пункт досмотра «А» для прохождения предполетного досмотра. Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленный при входе в пункт досмотра «А».

Попасть на рейс быстрее стоит 20 рублей. Дети до трех лет от платы освобождены.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 августа Национальный аэропорт «Минск» запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов – FastTrack.
 
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