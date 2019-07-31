Национальный аэропорт Минск предлагает пройти досмотр быстрее за 20 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный аэропорт «Минск» внедрил новую услугу для пассажиров международных рейсов – FastTrack. Сервис позволяет авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.

Нововведение действует с 1 августа и в течение месяца будет работать в тестовом режиме. Предполагается, что услуга заинтересует прежде всего тех, кто опаздывает на рейс или не хочет тратить время в ожидании очереди на досмотр.

Чтобы воспользоваться услугой FastTrack, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов, пассажиры международных рейсов могут проследовать пункт досмотра «А» для прохождения предполетного досмотра. Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленный при входе в пункт досмотра «А».

Попасть на рейс быстрее стоит 20 рублей. Дети до трех лет от платы освобождены.