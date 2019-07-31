Ипэшники продолжают уходить из розничной торговли. Как торговцы пережили первую половину этого года

Источник материала: Tut.by

На начало июля 250 088 белорусов были зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. Это на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают в МНС. На ИП приходится 2,2 от всех доходов госбюджета в первом полугодии. При этом ИП продолжают уходить из розничной торговли.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Больше всего предпринимателей зарегистрировано по-прежнему в Минске — 76 267, а меньше всего — в Гродненской области (15 796). Для сравнения: в Минской области — 32 571, в Могилевской — 15 796. При этом в Гродненской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях число ИП с начала года незначительно снизилось.

На начало этого года в Беларуси насчитывалось, по данным МНС, 241,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, на начало 2018-го — 236,1 тысячи, на начало 2017-го — почти 236 тысяч, а на начало 2016-го — 240,8 тысячи.

При этом число ИП, которые занимаются розничной торговлей, по данным МНС, продолжает сокращаться. Если на начало года их насчитывалось 66 532, то на 1 июля — 66 463. Однако суммы уплаченных этими ИП налогов выросли — с 63,2 до

67,4 миллиона рублей (январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

ИП за первое полугодие уплатили 282,5 миллиона рублей налогов. Эта сумма на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го в сопоставимых ценах.

Больше всего налогов уплатили предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, — 142,4 миллиона рублей. Это половина — 50,4% — от всех налогов ИП в первом квартале. В сопоставимых ценах платежи ИП, которые на «упрощенке», превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%.

За год уплаченные налоги по «упрощенке» выросли на 19,1%.

«От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило 60,3 миллиона рублей, или 21,3% в общей сумме платежей данной категории плательщиков», — уточняют в МНС.

Индивидуальными предпринимателями, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено 79,8 млн рублей (в том числе подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности — 46,7 млн рублей, НДС — 23,9 млн рублей), что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5 процента.