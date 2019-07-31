ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ипэшники продолжают уходить из розничной торговли. Как торговцы пережили первую половину этого года

01.08.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На начало июля 250 088 белорусов были зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. Это на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают в МНС. На ИП приходится 2,2 от всех доходов госбюджета в первом полугодии. При этом ИП продолжают уходить из розничной торговли.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Больше всего предпринимателей зарегистрировано по-прежнему в Минске — 76 267, а меньше всего — в Гродненской области (15 796). Для сравнения: в Минской области — 32 571, в Могилевской — 15 796. При этом в Гродненской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях число ИП с начала года незначительно снизилось.

На начало этого года в Беларуси насчитывалось, по данным МНС, 241,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, на начало 2018-го — 236,1 тысячи, на начало 2017-го — почти 236 тысяч, а на начало 2016-го — 240,8 тысячи.

При этом число ИП, которые занимаются розничной торговлей, по данным МНС, продолжает сокращаться. Если на начало года их насчитывалось 66 532, то на 1 июля — 66 463. Однако суммы уплаченных этими ИП налогов выросли — с 63,2 до
67,4 миллиона рублей (январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

ИП за первое полугодие уплатили 282,5 миллиона рублей налогов. Эта сумма на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го в сопоставимых ценах.

Больше всего налогов уплатили предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, — 142,4 миллиона рублей. Это половина — 50,4% — от всех налогов ИП в первом квартале. В сопоставимых ценах платежи ИП, которые на «упрощенке», превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%.

За год уплаченные налоги по «упрощенке» выросли на 19,1%.

«От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило 60,3 миллиона рублей, или 21,3% в общей сумме платежей данной категории плательщиков», — уточняют в МНС.

Индивидуальными предпринимателями, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено 79,8 млн рублей (в том числе подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности — 46,7 млн рублей, НДС — 23,9 млн рублей), что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5 процента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало июля 250 088 белорусов были зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. Это на 5% больше, чем годом ранее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Против Порошенко заведено уголовное дело о хищениях в армии. Речь о миллиардах гривен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика